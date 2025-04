Engualichado : Una nueva polémica con la conducción de La Peña de Morfi y van… ¿qué pasará con Lizy Tagliani?

Primero fue Jey Mammon, luego Jésica Cirio y ahora Lizy Tagliani. Todos salpicados por escándalos que han tocado las fibras más íntimas de los argentinos. ¿Qué pasará con la conducción del porgrama de los domingos?

Desde que Gerardo Rozín, el creador de La Peña de Morfi murió, allá por marzo del 2022, el programa de los mediodías de domingo de Canal 9 Televida parece no encontrar un conductor designado. La danza de nombres se sucede con vertiginosidad y al mismo ritmo los escándalos bailan en torno a cada uno de los integrantes del programa, que por ahora, parece que queda sólo en manos de Diego Leuco. Si bien la señal dueña del producto aún no emite públicamente un dictamen sobre la continuidad de Lizy Tagliani como co-equiper del periodista, desde este lunes a primera hora, los rumores sobre una posible desvinculación van en aumento.

Un nuevo escándalo recae en La Peña de Morfi, el programa de los mediodías de domingo de Canal 9 Televida. Esta vez la afectada es Lizy Tagliani. Es que Viviana Canosa lanzó una fuerte acusación en su programa el viernes a la tarde en donde sentenció que la conductora del programa de los domingos, “vi comola señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera, tironéandomela. (…) Era un sobre con dólares”, detalló al aire.

Luego en su aparición frente a las cámaras de La Peña, Tagliani realizó su descargo, aclarando que, “sé quién soy y estoy tranquila con eso. Mi nombre y el de mi mamá son lo más valioso que tengo. Me disculpo con quienes tienen que ver esto en los medios, pero me pongo a disposición de quien sea necesario para aclarar todo y demostrar que soy una buena persona”.

Luego, añadió por sus redes sociales que “todo lo que se dice es mentira. Me llegan capturas, mensajes, y la verdad es que no pienso quedarme de brazos cruzados. A partir de ahora voy a consultar qué pasos seguir”.

Este lunes, la novedad que recorre los canal de televisión y todas las redacciones online está vinculada al hecho de que los rumores sobre una inminente desvinculación de Lizy con el programa crecen con el correr de las horas.

Durante la última emisión de Intrusos, fue Paula Varela quien habló de la situación de Lizy como conductora del ciclo de Telefe, el cual podría estar en peligro tras la denuncia que hizo Canosa sobre el supuesto hurto de dinero en su casa hace unos años.

Al respecto, la panelista dijo: “Hablé y me dijeron que fue un día muy difícil, que Lizy leyó el descargo, que eso también me llama la atención porque decís que si algo te sale de adentro lo decís, no necesitás leerlo, pero tal vez quiso ordenarse”.