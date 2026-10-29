“Enemigas íntimas”: Edith Hermida y Karina Mazzocco dejaron atrás sus cruces, cocinaron juntas y deslumbraron al jurado de MasterChef Celebrity

En el inicio de una nueva semana de competencia en MasterChef Celebrity Argentina, Edith Hermida y Karina Mazzocco quedaron emparejadas por azar y debieron trabajar codo a codo en un exigente desafío con tubérculos. Pese a las chicanas iniciales y la atenta mirada de Wanda Nara, las experimentadas conductoras sorprendieron al jurado.

El clima en las cocinas más famosas del país suele encenderse cuando las reglas del juego imponen alianzas inesperadas. En la emisión de este miércoles, el azar quiso que Edith Hermida —figura indiscutida de Bendita— y Karina Mazzocco quedaran conformando una dupla para afrontar un desafío centrado en el uso de zanahorias y nabos.

La relación entre ambas arrastraba asperezas desde antes de su ingreso al certamen de cocina de las noches de El 9 Televida, originadas por cruces mediáticos del pasado. Lejos de disimular la tensión, Hermida bromeó desde el arranque con la posibilidad de cocinar mal para obligar a su compañera a conocer la temida gala de eliminación.

Ayudas con megáfono, chicanas y la mirada de Wanda

Gracias a una medalla obtenida en jornadas anteriores, Mazzocco contó con el beneficio de recibir la guía directa de Germán Martitegui junto a su compañera en un tramo de la prueba.

El rol de Martitegui: El exigente chef se acercó a la estación, probó los pickles iniciales y no dudó en ordenar modificaciones en el corte de las zanahorias, generando la protesta de Mazzocco por el trabajo ya realizado. Ante la dinámica de la dupla, el jurado recurrió incluso a un megáfono para hacerles llegar sus indicaciones.

El toque de Wanda: Las idas y vueltas constantes motivaron las ocurrencias de Wanda Nara, quien no tardó en ironizar sobre las actitudes de las participantes frente a las cámaras: “¿Edith está haciendo otro programa? ¿Hace su stream dentro de mi programa?”, lanzó entre risas.

“Enemigas de raíz”: el plato que conquistó al jurado

Para la presentación ante los especialistas, la dupla elaboró un sofisticado pescado al poché de leche de hierbas, acompañado de pickle de nabo, zanahorias glaseadas, ensalada fresca y un huevo recomendado por el propio Martitegui. El plato fue bautizado con humor como “Enemigas de raíz”.

Las devoluciones superaron todas las expectativas:

Maru Botana destacó el nivel de la preparación: “Este es un plato de Tegui. Está sabroso, a punto, se sienten el nabo y la zanahoria” , aseguró, deslizando que tranquilamente podría formar parte de un restaurante de alta cocina.

Damián Betular elevó la vara y sentenció con contundencia: “Este plato no tiene ni un defecto”, dejando boquiabiertos a los demás participantes.

Tras escuchar los elogios unánimes, las risas reemplazaron a la tensión y la gala cerró con un cálido abrazo entre ambas, dando vuelta la página a los viejos conflictos que las mantuvieron distanciadas en el medio.

Seguí todas las galas, los enfrentamientos y el minuto a minuto de todo lo que sucede en la cocina más famosa del país en la pantalla de El 9 Televida.