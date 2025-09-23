Ender sí que se pasó varios pueblos en Pasión Prohibida: A quién amenaza diciéndole que “acaba de cavar su propia tumba”

La pica entre Ender y Yildiz se va mambo en Pasión Prohibida. Hasta tal punto que Yildiz, primero la humilla frente a la prensa, y Ender le devuelve el favor con una amenaza fuertísima. Mirá lo que va a pasar en la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Yildiz aprovecha la presencia de la prensa para dejar mal a Ender delante de los periodistas. La joven les cuenta que han vuelto a dejarla tirada y que parece que ningún hombre la quiere. Y eso le cae pésimo a Ender … tremendo bochorno. Pero la cosa no termina ahí. Tras el encuentro con los periodistas, las dos mujeres se vuelven a cruzar en el evento y Ender amenaza de muerte a Yildiz. No sabemos si habla en serio o no, pero le sí le dice que: “acaba de cabar su propia tumba”.

Doğan interviene pidiéndole que se calme y que deje de amenazar a su mujer. El empresario ama a Yildiz por encima de todo y no está dispuesto a permitir que nadie le haga daño.

Cabe recordar que todo esto, igual Ender lo tiene más que merecido por haberse metido entre Yildiz y Çağatay. Pues el empresario se marchó, supuestamente, destrozado por el desplante de la joven Yilmaz por un mensaje que salió desde su celular hacia Kumru, pero que en realidad envió Ender haciéndose pasar por él.

Es como que de alguna manera el universo equilibra la cosa y le devuelve a la mujer la gentileza de haber sido tan mala.

No te pierdas nada de lo que se viene en la novela turca que combina el drama con la comedia y que ha sabido conquistar al público mendocino todas las tardes en la pantalla de El 9 Televida.