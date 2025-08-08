Ender no se da por vencida en Pasión Prohibida, mirá a qué nos referimos

Ahora que Ender es CEO del holding se siente con fuerza para ir por más. Mirá lo que le hace a Doğan en público. Así avanza Pasión Prohibida en El 9 Televida.

Doğan terminó su incipiente relación con Ender, pero aún así la mujer no se da por vencida. Ahora que es la CEO del holding y que vuelve a tener excusas para estar cerca del empresario toma la iniciativa y expone todo en público. Mirá cómo avanza Pasión Prohibida en El 9 Televida.

Aunque Doğan puso fin a su relación con Ender, ella no se da por vencida fácilmentee intenta reconquistar el corazón del millonario por todos los medios. No pierde ni una oportunidad para lograrlo.

Todo lo que verás en Pasión Prohibida en El 9 Televida tiene como contexto una cena en un restaurante por temas de trabajo, Ender alaba todas las opiniones del empresario sobre la vida sentimental de su hija Kumru, pero lo mejor aún no asoma.

La amiga de Yildiz le tiende una trampa al empresario. Ella llama a la prensa para que vayan al restaurante. A la salida, mientras se excusa para ir al baño y Doğan salía a la calle, los paparazzo lo acosan, preguntándole sobre su situación sentimental actual.

Aunque Doğan no suelta prenda, Ender no duda en dejar claro sus supuestas intenciones: “Llevamos juntos mucho tiempo”, ha declaradoante la prensa, dejando al hombre atónito.

Y aunque después excusa diciendo que era para no levantar polémica, por su parte el empresario no se fía mucho de sus palabras… ¿Caerá en las trampas de Ender?

