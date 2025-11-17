Ender cae en una trampa, que no era para ella, en Pasión Prohibida

Hilal, la prometida de Doğan no deja de buscar la oportunidad para hacer quedar mal a Yildiz con todo el mundo en Pasión Prohibida.

Pasión Prohibida ya corre con tiempo de descuento para su gran final. Así, la cosa se aprieta para resolverse, pero hay cosas que no cambian como el deseo de Hilal de hundir y de hacer que Yildiz la pase mal costa de lo que sea y mirá lo que hace para que así sea. Esto se viene en la novela turca de las tardes que ya se empieza a despedir de la pantalla de El 9 Televida.

Hilal quiere casarse con Doğan, pero sabe que él sigue enamorado de Yildiz y la única forma de estar más cerca de él es eliminando del panorama a su exmujer. Así, la prometida de Doğan no para de investigar para dejarla mal o para que los demás estén en contra de ella.

Hilal le cuenta a Ender que se ha enterado de que Yildiz está con Engin. Esta información es falsa, pero lo hace para separar a la dupla perfecta. La abogada le dice que han quedado en casa del nuevo rico y que, si va, se la encontrará allí.

Ender, para comprobarlo, va a casa de Engin con su hermano y se esperan en la puerta a ver si aparece por allí. Yildiz sale de la casa del tío de Kumru, no porque estén juntos, sino porque la hija de Doğan le manda un mensaje diciendo que está en peligro y que acuda a casa de su tío.

Ender se enfada muchísimo porque cree que Yildiz le ha traicionado, pero no es así. Cuando la exmujer de Doğan va a casa de Kumru y le pregunta por qué le ha escrito ese mensaje, ella lo niega todo y le muestra la pantalla de su móvil para que se lo crea.

Toda pinta a que es una trampa de Hilal hacia Yildiz, lo que no sabemos es cómo consiguió el teléfono de Kumru. ¿Se lo habrá robado para escribir ese mensaje? Para saber esto y más, no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida.