Ender arma un nuevo plan en Pasión Prohibida, ¿qué trama ahora?

Ender quiere quedar bien con su nuevo esposo, pero algo sale mal. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Ender no descansa. Sigue y sigue haciendo maldades y un poco la entendemos porque es su esencia, pero también qué ganas, señora… mirá lo que se viene en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida que vive sus últimas semanas al aire.

La hermana de Caner se las arregla para contratar a un chico que le roba el bolso a la madre de las hermanas Yilmaz para decir que se lo ha encontrado y después devolvérselo e intentar que Zeynep se fije en él. Más tarde, les envía flores a ella y a Asuman dando a entender que le había llamado la atención la hermana de Yildiz.

El chico había fingido ser un rico que vivía cerca de allí y Asuman ve la oportunidad perfecta para que su hija se case con él. Con el plan de Ender en marcha, Zeynep llama al chico para agradecerle el detalle de las flores y él la invita a cenar.

Lo que Ender no se imaginaba es que Yildiz había mandado a Sedai a investigar si era verdad o no todo lo que el chico le había contado a la familia Yilmaz. En cuanto la mano derecha de Yildiz se lo cuenta todo ella, la mujer se da cuenta que es una trampa de Ender y advierte a su hermana.

Cuando la hermana de Caner y Doğan estaban entrando al restaurante para pillar a Zeynep con otro hombre… ¡sorpresa! Está con Engin. Ender no puede creerlo, Yildiz se la juega de nuevo. Y esto es sólo el comienzo. Para saber qué más se viene, no te pierdas Pasión Prohibida en El 9 Televida.