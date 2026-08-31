Encuestas al rojo vivo en Gran Hermano por El 9 Televida: quién se perfila como la eliminada de este lunes

A horas de una noche decisiva en la pantalla de El 9 Televida, la votación del público definirá a la nueva eliminada entre Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pinto, Jennifer “Pincoya” Torres y Mariela Prieto. Los sondeos en redes sociales muestran tendencias divididas y un mano a mano con pronóstico reservado.

La cuenta regresiva hacia la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada ingresó en su etapa más crítica. Tras una semana de máxima tensión en la pantalla de El 9 Televida —marcada por la salida de Tamara Paganini, la escandalosa doble expulsión de Campanita y Danelik, y la renuncia de Brian Sarmiento—, este lunes 31 de agosto se llevará a cabo la última gala de eliminación antes del tramo decisivo.

Con Luana Fernández, Sol Abraham y Yanina Zilli salvadas y convertidas en las primeras finalistas, cuatro participantes quedaron expuestas a la placa negativa: Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pinto, Jennifer “Pincoya” Torres y Mariela Prieto. Las encuestas en redes sociales anticipan cómo se repartirán los votos.

Los sondeos en redes: Pincoya, Yipio y Mariela en la mira

A diferencia de otras galas, los principales analistas del reality y cuentas especializadas en X (Twitter) y Instagram muestran escenarios divididos sobre quién abandonará la casa:

Sondeos con foco en Pincoya: La medición de GH Encuestas ubica a la participante chilena en el primer lugar de rechazo, oscilando entre el 51,4% y el 58% de los votos negativos.

Mediciones contra Yipio: Por su parte, la encuesta del analista Fede Bongiorno señala a Yipio como la principal candidata a salir con un 51% de los votos en contra, seguida por Pincoya con un 26%.

El mano a mano de Mariela y Pincoya: Un sondeo de la cuenta Mundo Famosos prevé un final voto a voto extremadamente reñido, posicionando a Mariela Prieto con el 39,7% de los rechazos, apenas unas décimas por encima de Pincoya (39,4%).

Charlotte Caniggia, la gran favorita del público

Si en algo coinciden de manera absoluta todas las mediciones no oficiales, es en el sólido respaldo hacia Charlotte Caniggia. La mediática registra apenas un promedio del 3% de votos negativos en todos los sondeos, perfilándose como la jugadora con mayor inmunidad popular en esta placa.

El público tendrá la palabra final y la respuesta definitiva se conocerá esta noche bajo la conducción de Santiago del Moro en El 9 Televida, cuando se revele la última eliminada y quede conformada la grilla definitiva de finalistas de cara al cierre de la temporada.