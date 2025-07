Encontró en la música su refugio y su forma de canalizar y la rompió cantando en La Voz Argentina

Paloma del Carril se presentó en La Voz Argentina, y si bien su interpretación fue sublime lo que se llevó toda la atención fue su cruda historia y cómo la música se convirtió en su refugio.

Antes de subirse al escenario de La Voz Argentina a cantar, Paloma del Carril compartió su historia de vida. Allí contó cómo fue su infancia y cómo la música se convirtió en su refugio para los momentos más difíciles que le tocó atravesar, y fue gracias a esa sensación de seguridad que logró convencer al jurado del talent show de El 9 Televida de querer buscar su voz.

“Básicamente canto, bailo y actúo, y hago las tres cosas en simultáneo”, comenzó definiéndose Paloma en el tape que la presentó este jueves a la noche. Luego, agregó: “Me defino como muy apasionada y muy soñadora. Le pongo toda mi energía a los proyectos que encaro, porque es la forma de llegar a donde sea. Soy una persona muy autoexigente, que esta bueno pero a veces me juega un poco en contra porque me vivo latigando, eso implica que me frustro un montón en el camino, y esta es una carrera de resistencia”.

Entonces, decidió contar el difícil momento que sufrió cuando estaba en el colegio: “A los 5 años empecé a ser consciente de que en el colegio la pasaba muy mal, me hacían mucho bullying, estaba muy sola. En los recreos, como no tenía con quien estar, un día encontré en un pasillo del colegio un piano, disponible para que lo tocara cualquiera. Yo no sabía tocar el piano pero siempre tuve mucho oído, y dije ‘voy a investigar’. Ese empezó a ser mi hobbie fijo en los recreos. Ahí encontré un súper refugio… A la Paloma de 5 años le diría que confíe, que todo va a estar mejor, paciencia”.

La Paloma de ahora, la que subió al escenario este jueves mostró comodidad, soltura y mucha solidez a la hora de interpretar el tema de Alanis Morissette y así terminó consquistando el oído de la Sole y de Miranda!

Cuando le preguntaron sobre sus gustos musicales contó que estudia teatro musical y desplegó un tema de Disney, antes de tomar la decisión que la sumó al team Miranda!.