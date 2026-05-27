Enamoradísima: el tierno saludo de Maia Reficco a Franco Colapinto por su cumpleaños número 23

Este miércoles 27 de mayo, el piloto argentino Franco Colapinto celebra sus 23 años en un momento profesional y personal inmejorable. En medio de los festejos y las infinitas muestras de cariño de sus fanáticos, el saludo de su pareja, la reconocida actriz y cantante Maia Reficco se llevó toda la atención.

El amor ya no se oculta y avanza a la velocidad de la Fórmula 1. Este miércoles 27 de mayo, el piloto argentino Franco Colapinto celebra sus 23 años en un momento profesional y personal inmejorable. En medio de los festejos y las infinitas muestras de cariño de sus fanáticos, el saludo más esperado no tardó en llegar: su pareja, la reconocida actriz y cantante Maia Reficco, le dedicó una dulce y romántica publicación en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la protagonista del musical Hadestown compartió un tierno collage de fotos para homenajear al corredor de la escudería Alpine. Con un mensaje corto pero repleto de afecto —“Que los cumplas feliz Franco Colapinto”, sumando un emoji de beso y un corazón blanco—, la artista abrió el álbum privado de la relación y enloqueció a los seguidores de la pantalla de El 9 Televida.

Viajes, complicidad y fotos inéditas de la pareja del momento

Para la dedicatoria, Maia seleccionó tres imágenes muy significativas que reflejan la intimidad, la naturalidad y los viajes que comparten cotidianamente. En la primera de ellas se lo puede ver a Franco contemplando la Torre Eiffel de noche; la segunda es una postal súper cómplice de ambos abrazados frente a un espejo, y la tercera retrata un momento descontracturado en un aeropuerto, con el piloto sonriendo junto a sus valijas.

Este romántico gesto virtual llega para terminar de reconfirmar un noviazgo que, tras meses de intensos rumores, ya se vive a la luz del día. La pareja ya se había mostrado consolidada ante el público argentino el pasado 26 de abril durante la exhibición del piloto en el país, y desde entonces no se separaron más.

Un amuleto en boxes: del festejo en Montreal al “saludo secreto”

La celebración del cumpleaños corona una semana perfecta para el pilarense. El último domingo, Colapinto firmó su mejor fin de semana en la máxima categoría del automovilismo mundial al conseguir un histórico sexto puesto en el Gran Premio de Canadá.

Apenas se bajó del monoplaza en el circuito Gilles Villeneuve, la cámara del icónico fotógrafo Kym Illman registró el momento exacto en el que Maia Reficco lo esperaba en los boxes de Alpine para fundirse en un apasionado abrazo y beso de felicitación. Durante toda la jornada en Montreal se los vio inseparables, caminando de la mano por el paddock y compartiendo unos infaltables mates antes de salir a la pista.

Cabe recordar que la artista ya se había convertido en el centro de las miradas en el Gran Premio de Miami —donde Franco terminó séptimo—, lugar en el que blanqueó su presente sentimental ante los micrófonos de ESPN. “Muy bien, muy contenta de bancar a Franco”, había expresado con timidez la joven en aquella oportunidad. Hoy, con un presente lleno de proyectos y éxitos cruzados, la pareja del año festeja soplado de velitas en su mejor momento.