Mientras Rodrigo de Paul encendió la cuenta regresiva en redes sociales al anunciar que en un mes se casa con Tini Stoessel, Yanina Latorre aportó información explosiva sobre la interna familiar y patrimonial entre la cantante y su padre, Alejandro Stoessel.

La boda entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel —prevista para el próximo 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, con una puesta en escena diseñada especialmente por la artista— volvió a quedar en el centro de la escena. El jueves 19 de noviembre, el mediocampista de la Selección Argentina publicó en sus historias de Instagram una selfie sonriente, con gorra blanca y musculosa azul, acompañada por la frase: “En un mes me caso”.

La cuenta regresiva de Rodrigo de Paul y el anuncio en redes

El mensaje del futbolista marcó un nuevo paso público en la recta final hacia la ceremonia, generando miles de reacciones entre los fanáticos de la pareja y reavivando la atención mediática sobre los preparativos del evento.

Lo que reveló Yanina Latorre sobre Tini y Alejandro Stoessel

En paralelo al entusiasmo por el casamiento, Yanina Latorre brindó precisiones en Sálvese quien Pueda sobre la situación legal y económica entre Tini y su padre, Alejandro Stoessel. En primer lugar, la conductora desmintió versiones de un civil secreto: “Primero, desmentir que Tini no se casó por civil, no hubo ningún casamiento secreto”.

Luego, detalló el estado de las negociaciones entre ambos: “No hay acuerdo firmado, hay casi un acuerdo firmado. Trascendieron cifras, que son el 70 para Tini y 30 para él. Hay un ofrecimiento, hay un borrador que Tini le presenta al padre”. Aunque aclaró que los porcentajes no son exactos —“Los números me dicen que no es exactamente un 70-30, pero está muy cerca de la realidad, porque todavía siguen peleando por el uno más, uno menos”—, explicó cómo se repartirían los bienes según esa propuesta: “Tini se quedaría solamente con su casa de San Isidro. No la que vive su familia, la nueva de ella. Y todas las demás propiedades que tienen en Miami, en Cariló, en San Isidro y departamentos y propiedades que ellos tienen de inversión, lo deja todo”.

De acuerdo con el relato de Latorre, la cantante conservaría la mayor parte en efectivo —“Ella solamente se quedaría con la parte de la torta en efectivo de este porcentaje, que sería casi un 70%”—, pero el acuerdo continúa trabado: “El problema es el siguiente: hace un mes que el papá de Tini tiene el borrador en su poder y no contesta. Porque él está poniendo como condición para firmar el acuerdo que él se deslinda y se desliga de cualquier reclamo posterior. Como él quiere dejar claro que no hay irregularidades, que está todo bien, que él no hizo nada malo y se quiere asegurar de que después no haya ningún reclamo. Y eso no se lo pueden certificar porque todavía siguen encontrando irregularidades”.