“¿En qué te diferencias de Timur?”: Uras acorralado por Evren en un intenso capítulo que se viene en Bahar

Las consecuencias del desgarrador accidente de Seren desencadenarán una tormenta de culpa, secretos e interrogantes que pondrán a prueba a todos en Bahar. Mirá lo que va a pasar en el tanque turco de las noches de El 9 Televida.

Las noches de El 9 Televida se convulsionarán con entregas decisivas e impactantes de Bahar entre este martes y el miércoles. Luego del trágico atropello en las puertas del hospital, Seren ingresará de urgencia al quirófano para pelear por su vida. Mientras tanto, la culpa devorará por completo a Uras, quien se derrumbará en el baño temiendo haberse convertido en el reflejo de su padre Timur. Acorralado por las preguntas de Evren en los pasillos, el joven médico elegirá el camino de la mentira para tapar su infidelidad con Maral.

Mientras los cirujanos intervengan de urgencia a Seren dentro del quirófano para intentar salvarle la vida, Uras se refugiará en el baño del hospital, sumido en una crisis de llanto e impotencia.

La sombra de Timur y el fantasma de la traición

Frente al espejo, Uras vivirá un calvario interno al no reconocerse a sí mismo. El joven médico no podrá dejar de repetir e interrogarse en qué se diferencia de su padre, Timur, cuya historia de mentiras, doble vida y engaños destrozó a su familia.

Sabiendo que su romance clandestino con Maral y la posterior discusión con Seren fueron el detonante directo de la tragedia, Uras intentará respirar hondo para recomponerse, pero la sombra del pasado de su padre lo perseguirá de forma implacable.

Evren contra las cuerdas y una mentira desesperada

Cuando finalmente logre salir al pasillo, Uras se cruzará de frente con Evren. El cirujano, profundamente afectado por la gravedad del estado de Seren, no dudará en ponerlo contra las cuerdas y exigirle explicaciones inmediatas sobre qué provocó el llanto y la alteración de la joven antes de ser embestida.

Devorado por la vergüenza y el pánico a asumir la responsabilidad de sus actos, Uras elegirá la cobardía: le mentirá a Evren asegurando que no ocurrió nada extraño. Sin embargo, las dudas de Evren quedarán sembradas en el aire. Minutos después, Uras quedará completamente solo en el pasillo, temblando de miedo y aplastado por el peso de su propia traición.

¿Logrará Seren sobrevivir a la compleja operación? ¿Descubrirá Evren la terrible verdad detrás de la mentira de Uras? Descubrilo en los imperdibles capítulos de Bahar, este martes y miércoles por El 9 Televida.