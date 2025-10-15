En medio de una ola de femicidios un boliche de San Juan hizo un video en donde simulan el secuestro de una mujer

Un boliche de la provincia de San Juan no tuvo mejor idea que hacer un video en donde secuestran a una chica. La idea, supuestamente, compartida en las redes sociales es para promocionar una fiesta.

En un contexto nacional en donde los femicidios son noticia diaria – en los últimos 9 días asesinaron a 5 mujeres en Argentina – en San Juan, hicieron un video en donde secuestran a una mujer y lo subieron a las redes con la intención de promocionar una fiesta de Halloween. Cabe destacar que desde la cuenta bajaron el video y colocaron un pedido de disculpas.

“Desde la organización del evento, queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes”, comienza diciendo el comunicado. Y luego sigue:”Nuestro objetivo fue solamente mostrar disfraces y terror en base a la temática del evento, ‘Halloween'”.

Y cierran reconociendo que “el material compartido puede interpretarse como una apología de la violencia de género. Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad. Lamentamos haber generado una confusión en la comunidad”.

Los “creativos” de esta campaña de marketing son los del local bailable Quattro, un reconocido boliche sanjuanino. En las que compartió en las redes sociales un spot publicitario en el que recreaban una escena violenta sobre el rapto de una mujer.

En el video, se veía a un grupo de hombres armados y con máscaras que interceptan a una joven cuando sale de su casa. La obligan a subir a un auto y le ponen una bolsa en la cabeza. La mujer aterrada gritaba: “¿A dónde me llevan?”, mientras la trasladaban. Llegan y sacan rápido a la mujer de la camioneta. Ahí recién se muestra el tipo de vehículo. Es difícil mirar esa escena del video y no recordar las imágenes de Brenda, Morena y Lara subiendo a una camioneta blanca en la estación de servicio de La Tablada. Ya en el lugar, la mujer aparece atada con una soga, sin la bolsa negra en la cabeza. Está bastante alterada y los hombres se ubican alrededor de ella. Mientras uno de los agresores le apunta con un arma, ella mira a cámara y dice un poco agitada: “Este 24 de octubre es la fiesta más grande de Halloween… ¿Dónde? En Quattro de verano. Los esperamos.”

Pero no termina ahí, sino que corren unos segundos más. Lo último que se ve es a uno de los atacantes a punto de apretar el gatillo y dispararle en la cabeza. Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio fueron asesinados a balazos en Córdoba.

Algo similar sucedió el pasado 21 de septiembre con un video donde los empleados de una estación de servicio en Crespo, Entre Ríos, metían a una mujer en una bolsa de consorcio para arrojarla como cuerpo muerto en la parte de atrás de una camioneta.

El repudio fue total. Había sido una suerte de “chiste” contra la empleada encargada de marketing de la estación de servicio. Mientras, en Argentina asesinan a una mujer cada 36 horas.