En medio de un mar de lágrimas, Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity

Finalmente, se emitió al aire de El 9 Televida el episodio del reality de cocina que contenía la tan anunciada renuncia de Valentina Cervantes. Así fue la emotiva despedida.

Ya se sabía de antemano que Valentina Cervantes se había bajado de MasterChef Celebrity, pero lo que no se conocía era cómo había sido el momento. Este miércoles, finalmente, se emitió en El 9 Televida el episodio del reality de cocina en donde se apreció toda la emotividad del momento.

Tal como la propia modelo e influencer había adelantado en una entrevista exclusiva con A la Barbarossa, programa que El 9 Televida emite en sus mañanas al término de Cada Día, la razón de su decisión radica en que necesita sí o sí volver a Londres, Inglaterra, para convivir junto con sus hijos y Enzo Fernández, su pareja que es futbolista de Chelsea y la Selección de Argentina.

Apenas finalizada la devolución del que terminó siendo su último plato en MasterChef Celebrity, Valu se dirigió al jurado y a Wanda Nara para comunicar que se tenía que ir y se largó a llorar cuando comenzó a decirlo.

“Hasta acá llegué porque mi familia me necesita, y mis hijos más que nada, que quieren estar con su mamá y papá juntos. Ese es el motivo por el que me voy”, declaró Cervantes.

Wanda le encomendó a Valentina que se tranquilizara ante tanta emoción y le aseguró que las puertas de Masterchef y de Telefe siempre estarán abiertas para ella.

“La pasé muy bien. Hicimos un grupo increíble. Me llevo un montón de tips y no sabía que tenía tanto para dar en una competencia así”, expresó Valu entre lágrimas.

La influencer fue despedida por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. El italiano lamentó no haber podido conocerla más, pero valoró su prioridad familiar que la hace tener que abandonar el proyecto.

“Sos una persona y madre excepcional. Masterchef pierde una gran competidora pero las puertas están abiertas porque te vas con todos los honores, has demostrado un gran crecimiento”, le dijo Betular a Valentina.

Martitegui elogió que Cervantes se haya animado a dar un paso así en su carrera en los medios dentro de una competencia televisiva como Masterchef. “A mí me presentaron a la mujer de Enzo Fernández y ahora para todo el mundo sos Valu”, sostuvo el chef.

“El venir acá y todo fue un cambio en mí, que me haya animado fue un esfuerzo increíble”, confesó Valentina antes de ser abrazada por Wanda y por todos sus compañeros.