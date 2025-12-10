En medio de rumores de romance un sugestivo gesto entre Evangelina Anderson e Ian Lucas dio qué hablar en MasterChef Celebrity

Una escena de seducción y juego de palabras durante MasterChef Celebrity, el reality de las noches de El 9 Televida llevó el chisme a otro level. Mirá.

Como el tema del supuesto romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas venía tranquilo, la pareja no tuvo mejor idea que protagonizar una sugerente escena en MasterChef Celebrity llevando las especulaciones a otro nivel. Mirá lo que pasó en El 9 Televida y cómo reaccionaron las redes con lo acontecido.

Todo ocurrió mientras Evangelina preparaba un plato que incluía morcilla. Como vegetariana, no quiso probarlo y recurrió a Ian para que lo hiciera por ella. “Yo no voy a probar esto. ¡Venga mi bebé! Iancito, mi amor, vení, vení para acá“, explicó Anderson en su entrevista individual, acompañando sus palabras con un gesto con las manos de acercamiento.

Ni lerdo ni perezoso, Lucas fue sin dudar ante el llamado de Anderson. El youtuber, mitad pícaro, mitad divertido, recogió el guante. De inmediato respondió a la cámara, con esa mezcla de atrevimiento y simpatía que lo caracteriza. “Eva me da de probar la comida, ¡el sueño de todo el país!. Lo estamos cumpliendo acá”, lanzó, al dejar en claro que el intercambio superaba lo estrictamente culinario.

Y entonces, el momento esperado: Ian se acercó a la estación de Evangelina y, ajenos a la tensión que flotaba en el aire, recibió de su mano la comida en la boca. “Está buenísimo”, afirmó tras probar la preparación, provocando expectativa e incluso cierta ternura en la presencia de la modelo. Pero Evangelina, lejos de quedarse en lo obvio, dio un paso más. “¿Eso solo?, Ian, por favor. Decime algo más. Te estoy dando la papa en la boca”, insistió. Sin dudas ese instante quedó marcado a fuego en las redes, ya que de más está decir que la frase se interpretó como mucho más que una simple devolución. ¿Quién no se preguntaría, ante esa escena, si la frontera entre juego y confesión no había quedado en una delgada línea?

La situación escaló cuando la conductora del programa y hábil lectora de ese tipo de atmósferas, se acercó a la pareja de cocineros. Sin perder la sonrisa, quiso desentrañar frente a las cámaras lo que muchos ya sospechaban. En el diálogo, Ian Lucas reveló que Maxi López le ofrece consejos amorosos. La respuesta de Wanda fue directa: “Creo que yo como madre te voy a poder dar mejores tips para la vida. Para mí enamórate…”.

Pero eso solo fue el comienzo. Nara interrogó al joven sobre sus preferencias a la hora de estar en una relación sentimental, sacando a la luz su sinceridad. “Para mí una pareja te tiene que potenciar, sumar”, confesó Ian, y fue más allá: especificó que le gustan las mujeres “que sepan”. “De mi edad no me gustan. O para abajo, no”, sentenció, marcando un gusto claro por mujeres con más experiencia.

Cuando Wanda quiso ir más a fondo y saber si alguien del programa ocupaba sus pensamientos, Ian Lucas se mantuvo en el misterio.

