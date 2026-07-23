En medio de la ola de críticas en España, María Becerra alzó la bandera argentina en pleno show en Barcelona

La cantante hizo flamear la celeste y blanca ante miles de personas tras la final del Mundial 2026. El emotivo gesto se volvió viral en redes sociales, donde recibió el apoyo incondicional de los fanáticos y la sorpresiva contención de estrellas internacionales como Joe Jonas.

María Becerra volvió a demostrar por qué es una de las mayores embajadoras culturales de nuestro país en el mundo. En un clima de alta tensión mediática y tras la ola de críticas internacionales que recibió la Argentina luego de la final del Mundial 2026, la artista mendocina de adopción y corazón nacional dejó flamear el orgullo patrio en el lugar menos pensado: en pleno escenario en España.

Durante su esperada presentación en el BARTS Festival de Barcelona, “La Nena de Argentina” tomó una bandera celeste y blanca que le alcanzaron desde el público, la desplegó con emoción y la ondeó frente a miles de espectadores. El gesto fue interpretado como una contundente y elegante respuesta a la hostilidad y los cuestionamientos que enfrentó la delegación nacional en las últimas semanas.

Viral en redes: entre el orgullo nacional y los cruces con los haters

Como era de esperarse, las imágenes del momento no tardaron en inundar plataformas como X, Instagram y TikTok, cosechando millones de reproducciones y miles de mensajes de respaldo de los fanáticos argentinos:

“Hay que tener mucho orgullo y valentía para sacar la bandera argentina en este momento y en ese lugar. Gracias por representarnos siempre”, celebraron sus seguidores.

Sin embargo, el acto también encendió la furia de varios usuarios locales que salieron a cruzarla con chicanas vinculadas a la definición del torneo futbolístico. Pese a las provocaciones, la cantante se mantuvo firme y enfocada en devolverle el amor a su público.

“No hay orgullo más grande que ser argentina”

Cabe recordar que María Becerra venía de ser la voz elegida para entonar el Himno Nacional Argentino en la gran final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Tras aquella emotiva jornada, la artista ya había utilizado sus canales oficiales para responder a las acusaciones de “cultura racista” que intentaron instalar algunos sectores de la prensa extranjera:

“Argentina es un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Está lleno de amor, empatía y respeto. Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben que lo que tanto dicen de nosotros no es más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa”, sentenció Becerra con suma claridad.

El guiño internacional de Joe Jonas con la Selección

La defensa del orgullo nacional no solo vino de la mano de María. En medio de este clima, el integrante de los Jonas Brothers, Joe Jonas, sorprendió a sus fanáticos al mostrarse en redes sociales luciendo una remera oficial de la Selección Argentina.

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue la frase impresa en la prenda: “Cuidado con la envidia”. El detalle fue rápidamente interpretado por las redes como una muestra explícita de simpatía hacia nuestro país y una respuesta con altura hacia las campañas de descrédito.