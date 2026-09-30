“En franca mejoría”: el Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

Luz verde y buenas noticias para la televisión argentina. Tras 12 días de internación y momentos de suma prudencia, el Sanatorio Mater Dei dio a conocer este miércoles un esperanzador informe sobre el estado de salud de Mirtha Legran

Llegan noticias de tranquilidad sobre la salud de Mirtha Legrand. Este miércoles 30 de septiembre, el Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo informe médico firmado por el Dr. Enrique Echagüe que confirma grandes mejorías en el cuadro de neumopatía que motivó su internación hace 12 días. La emblemática conductora se encuentra en una habitación común acompañada por su familia, mientras que la producción confirmó que Juana Viale continuará al frente de las emisiones televisivas del fin de semana.

El documento, firmado de manera oficial por el Director Médico del establecimiento, el Dr. Enrique Echagüe, constató notables avances en el proceso de recuperación de la diva de los almuerzos.

Qué dice el parte médico del Sanatorio Mater Dei

Según lo expresado por el equipo de profesionales que la asiste, la evolución de la conductora es sumamente positiva y constante: “Se encuentra muy bien de la neumopatía que motivó su internación, y en franca mejoría”, detalla el comunicado oficial del centro de salud porteño.

Asimismo, los profesionales resaltaron que la diva se encuentra descansando en una habitación común y de buen ánimo, rodeada por el afecto de sus seres queridos más cercanos. “Está acompañada de su familia, quienes agradecen las muestras permanentes de cariño”, añadieron en el escrito, confirmando además que el próximo parte médico se emitirá el viernes, salvo que medien cambios imprevistos.

Qué pasará con los programas del fin de semana

Ante la internación de La Chiqui y priorizando su absoluta recuperación, las autoridades televisivas definieron la continuidad del histórico ciclo.

Al igual que sucedió durante los últimos dos fines de semana, su nieta Juana Viale continuará al frente de las emisiones especiales de La Noche de Mirtha del sábado 3 de octubre, así como de la mesa del domingo al mediodía. De esta manera, la familia y la producción resguardan a la conductora hasta que los médicos determinen la fecha de su alta hospitalaria.