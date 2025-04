En busca de su sueño: Conocé cuál es el mayor anhelo de Afra Saraçoğlu, la protagonista de Amor a Cualquier Precio

Afra Saraçoğlu, es una de las actrices jóvenes más exitosas de Turquía. Gracias a la explosión de Yalı Çapkını su nombre alcanzó la fama a nivel internacional y ahora siente que su sueño está cada vez más cerca de ello. Mirá de qué se trata en esta nota.

El nombre de Afra Saraçoğlu llegó a la pantalla de Canal 9 Televida a fines de 2024, junto con Amor a Cualquier Precio. Y tal como sucedió en otras las latitudes a donde este producto audiovisual hizo pie, la serie se convirtió en un éxito total. Así, la internalización del nombre de la actriz que le puso el cuerpo a Seyran Şanlı junto con el de su co-equiper y novio en la vida real, Mert Ramazan Demir, escaló al mismo ritmo que las ventas de Yalı Çapkını. Por todo esto, es que ahora, la joven artista siente que está más cerca de poder concretar su mayor sueño profesional.

Con tan sólo 26 años, Afra Saraçoğlu se describe a sí misma, como una persona cercana y divertida, a la que le gusta disfrutar de la vida. A pesar de estar constantemente rodeada de luces y cámaras, se ve como alguien muy normal, que disfruta de las cosas sencillas y de la compañía de sus seres queridos. “Me considero una persona que busca siempre la diversión. A veces la vida se pone seria, pero me gusta encontrar siempre un motivo para reír”, le reveló a GQ Türkiye.

Para poder describirse utiliza las palabras optimista y perseverante. “Me considero como un niño al que le gusta divertirse. Caí, me levanté, pero siempre trabajé mucho, y ahora estoy más cerca de mis sueños”, expresa. Esta mezcla de humildad, sentido del humor y dedicación es lo que, según ella, es lo que la ha llevado hasta donde está. “El equilibrio es clave. Me esfuerzo por ser la misma persona, tanto fuera como dentro del trabajo. No me tomo las cosas demasiado en serio”, reflexiona en la entrevista.

También añade que “siempre soy lo suficientemente valiente para probar cosas diferentes, pero me gusta tener control sobre los pasos que doy. Tengo un lado perfeccionista, y en situaciones como ésta, ese lado de mí entra en acción inmediatamente”.

¿Supersticiosa ella?

Sin ahondar mucho confesó que tiene varios rituales, uno de ellos, es “no apoyar el bolso en el suelo porque trae mala suerte. Pero los demás me los reservo”, le contestó al periodista que le realizó la entrevista.

También contó que para escapar de la rutina busca salir de viaje y visitar lugares a los que no ha ido antes, escuchar música nuevo y visitar amigos a los que hace un tiempo que no ve.

Con respecto a la profesión, Saraçoğlu reflexiona que está llena de aprendizajes y desafíos. En su día a día tiene que lidiar con la presión de las críticas, pero, como ella misma cuenta, siempre prefiere analizar las emociones que dejan esas palabras. “No es fácil escapar de la voz interior que nos juzga, pero intento ser racional y centrarme en cómo me hace sentir, más que en el juicio en sí”, dice. Este enfoque positivo es el que le permite seguir creciendo y mejorando, sin perder de vista su objetivo: “Lo importante es que cada vez soy más fuerte y me acerco más a lo que quiero”.

Afra y su fandom

Afra se siente muy agradecida por el apoyo constante que recibe y, en contraste con los comentarios que a veces la afectan, con sus fans se siente respaldada y comprendida. “La relación con mis seguidores es casi como la que tendría con mis amigos más cercanos”, expresa en la nota. Esta conexión no se limita solo a las redes, sino también a la manera en que interactúa con ellos fuera de pantalla. Y demás está decir que se nota dicha conexión y amor porque su fandom, como el de toda la serie que se agrupa bajo los hashtags #SeyFer #AfRam, demuestran un nivel de lealtad, protección y acompañamiento y respeto por la vida privada tanto de Afra Saraçoğlu como de su pareja Mert Ramazan Demir, pocas veces visto; y lo que más destaca es que es a nivel internacional.

Su sueño

No es un camino fácil, pero Afra está enfocada en hacer su oficio lo mejor posible, convencida de que cada pequeño logro la acerca más a su meta. “Uno de mis mayores sueños es poder actuar algún día en Broadway o en el National Theatre. Son escenarios que me inspiran y en los que siento que podría llevar mi carrera a un nivel aún mayor”, expresa en al entrevista para finalizar.