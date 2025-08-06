Empiezan las grabaciones de Masterchef Famosos, ¿cuándo arrancan?

Wanda Nara en la conducción y el jurado conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis se preparan para empezar a filmar Masterchef edición famosos.

El próximo reality que llega a la pantalla de El 9 Televida es Masterchef edición Famosos. Una vez que La Voz Argentina finalice se espera que el programa de cocina conducido por Wanda Nara tome vuelo, y al parecer la fecha de inicio de las grabaciones del programa ya está establecida. Acá te contamos todo.

Fue un medio de Buenos Aires, Teleshow de Infobae quien publicó la fecha de inicio del rodaje del certamen de cocina. El mismo se llevará a cabo el día después de la fiesta de los Martín Fierro, el 30 de septiembre. Esta nueva edición de Masterchef se emitirá a partir de octubre, por lo que fin de año será el gran regreso de Nara a la pantalla chica.

Por otro lado, el jurado será el mismo de la última edición: Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, que programa a programa, demostraron tener la química para deleitar al público, acompañar a los participantes en los distintos desafíos. En cuando a las figuras que tendrán que ponerse el delantal no hay muchos detalles: se barajan algunos nombres, pero hasta el momento no hay nada confirmado.

A principios de este mes, la presentadora le contó a sus seguidores que estaba por comenzar un nuevo proyecto, sin dar muchos detalles. En una de sus historias, acompañado por una imagen aérea tomada desde la ventanilla del avión, escribió: “Cuenta regresiva para empezar a grabar”.

Luego de que se confirmara que Wanda Nara estaría a cargo de la conducción y de que los jurados seguirán siendo Betular, Martitegui y De Santis comenzó en los programas de espectáculos la danza de nombres de los participantes.

Así Marina Calabró fue la que lanzó que las figuras de esta edición son: Emilia Attias, Graciela Alfano, Momi Giardina, Lizy Tagliani, Luis Ventura, La Joaqui, Sofi Martinez y Fer Dente. En tanto que Roly Serrano y Pablo Rago están en tratativas.

Seguí cada noticia del próximo programa que llega en octubre a Canal 9 Televida.