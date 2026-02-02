Emoción y pases sorpresa: Vicky Xipolitakis dejó Cortá Por Lozano para sumarse a un nuevo desafío

La panelista se despidió entre lágrimas el programa de Vero Lozano tras años de éxito. Sin embargo, no se va lejos: ya tiene equipo confirmado para reforzar uno de los programas de las tardes de El 9 Televida.

El viernes 30 de enero no fue un programa más para Cortá por Lozano. En una tarde cargada de sentimientos, Vicky Xipolitakis anunció su salida del ciclo conducido por Vero Lozano para iniciar una nueva etapa profesional dentro de la misma señal. Entre flores y abrazos, la “Griega” agradeció la oportunidad: “Gracias Vero, sos una gran maestra. Me permitiste crecer y de todos aprendí, son un equipazo”, expresó emocionada.

Vero Lozano no escatimó en elogios para su ahora excompañera, destacando su profesionalismo frente a las adversidades personales: “Es una mina con mucho código y amorosidad. Siempre le puso el hombro y una sonrisa, incluso en situaciones complejas”, señaló la conductora, desmitificando los prejuicios que a veces recaen sobre la mediática.

Pero la gran bomba informativa es el destino de Vicky Xipolitakis. Tras la reciente y escandalosa salida del locutor Javier Fernández de la cocina más famosa, se confirmó que Vicky se incorporará a Ariel en su Salsa. A partir de ahora, acompañará a Ariel Rodríguez Palacios y Mica Viciconte todas las tardes en la pantalla de Canal 9 Televida, aportando su frescura en un momento de plena reestructuración del programa.

Por último, el sillón que deja libre en el magazine de la tarde ya tiene dueña. Tras su paso por MasterChef Celebrity, la icónica Marixa Balli se suma como panelista oficial de Cortá por Lozano, prometiendo picante y anécdotas para mantener el liderazgo de las tardes mendocinas.

No te despegues de la pantalla de El 9 Televida que se vienen más cambios para este 2026.