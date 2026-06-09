Emoción en las redes: Rochi Igarzábal celebró los 10 años de su hija Lupe con un tierno álbum de fotos

La querida actriz y el músico Milton Cámara compartieron postales inéditas de la crianza de su única hija. Con mensajes llenos de amor y reflexión sobre la maternidad, la pareja conmovió a sus seguidores.

El tiempo vuela, y para Rocío “Rochi” Igarzábal no hay mayor prueba de ello que el crecimiento de su hija Lupe. La recordada actriz de Casi Ángeles y su pareja, el músico Milton Cámara, abrieron las puertas de su intimidad para celebrar un hito muy especial: la pequeña cumplió su primera década de vida. A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, la artista compartió un repaso visual por los momentos más significativos de la crianza de Lupe, nacida en junio de 2016.

“10 años del amor de nuestras vidas”

Con una cuidada selección de imágenes que van desde los primeros meses de la bebé en blanco y negro hasta selfies actuales llenas de complicidad, Rochi y Milton dejaron en claro el orgullo y la felicidad que los inunda. “10 años de Lupita. Te amo mi vida” y “10 años del amor de nuestras vidas” fueron las leyendas elegidas por la cantante para coronar las postales familiares en una habitación luminosa.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de amigos, familiares y fanáticos de la actriz que la acompañan desde sus inicios en los escenarios. “¡Por Dios, lo grande que está! Pensar que era una bebé que nos saludaba a todas antes de los shows. Feliz cumple, Lupita” escribió una seguidora, reflejando el cariño del público.

Una crianza en libertad y un “alto team”

A lo largo del álbum digital, la dinámica de los Cámara-Igarzábal se despliega en secuencias cotidianas, abrazos al aire libre bajo el sol y un gran sentido del humor. En una de las imágenes se definen divertidos como un “alto team”, demostrando el sólido equipo que forman los tres.

Rochi también aprovechó la oportunidad para dejarle un profundo mensaje a Lupe de cara al futuro, marcando su filosofía de crianza sin ataduras:

“Y siempre vas a contar conmigo. Y te voy a acompañar con el corazón para que crezcas libre”, expresó la actriz de forma contundente.

La transformación de la maternidad

El posteo funcionó además como una sincera reflexión de Rochi sobre cómo la llegada de su hija transformó su universo por completo. “Desde que naciste, mi vida se volvió multicolor”, confesó con ternura.

Para la artista, la ma/paternidad fue un camino de aprendizaje conjunto: “Fuimos creciendo juntas. Y siempre me reflejás las ganas de ser mejor… Llegaron las pausas, la conciencia y el amor incondicional. Ver esa carita todos los días entre cansancio y felicidad hacía que todo esfuerzo valiera”, concluyó a corazón abierto.