Emoción en el mundo de la moda: nació Bruna, la nueva nieta de Ricky Sarkany

Clara Sarkany se convirtió en mamá por primera vez junto a su pareja, Santiago Vázquez. El reconocido diseñador celebró con profunda felicidad la llegada de la pequeña a la familia, compartiendo las tiernas postales del nacimiento.

El clan Sarkany vive horas de pura emoción y felicidad absoluta tras confirmarse el nacimiento de la integrante más pequeña de la familia. Clara Sarkany, una de las hijas del célebre diseñador de calzado, anunció con enorme alegría la llegada al mundo de su primera hija, Bruna Vázquez Sarkany, nacida el pasado miércoles 3 de junio de 2026. La noticia no tardó en despertar una oleada de afecto y felicitaciones en el ámbito del espectáculo y la moda nacional.

A través de sus canales oficiales en las redes sociales, la flamante mamá decidió compartir la intimidad de este mágico momento con sus miles de seguidores.

“Bruna Vázquez Sarkany. 03.06.2026, te amamos con locura hija nuestra”, escribió Clara con profunda emoción en su cuenta de Instagram.

En las imágenes compartidas en el portal elnueve.com, se puede observar a los jóvenes padres en la sala de parto, visiblemente conmovidos, sosteniendo a la beba en brazos, además de dulces postales de la pequeña descansando en su cuna y aferrándose al dedo de sus papás.

Un presente lleno de luz y nuevas esperanzas para el clan

Este nacimiento marca el comienzo de una etapa sumamente luminosa para toda la familia de Ricky Sarkany. La llegada de Bruna es solo el primer gran motivo de festejo de este período, ya que los Sarkany se encuentran también a la espera del nacimiento del segundo hijo de Josefina Sarkany, quien ya es madre del pequeño Luca y pronto volverá a agrandar el clan familiar.

La feliz noticia generó un inmediato impacto positivo entre los allegados del diseñador, consolidando un presente de unión y celebración.

El recuerdo eterno de Sofía Sarkany en cada paso familiar

Aunque hoy todo es felicidad, la historia familiar de los Sarkany está profundamente atravesada por la resiliencia. En el año 2021, el diseñador debió afrontar el golpe más duro de su vida con el fallecimiento de su hija mayor, Sofía Sarkany, quien partió a los 31 años a causa de un cáncer de útero, apenas una semana después de haberse convertido en mamá de Félix mediante el método de subrogación de vientre junto a Tomás Allende.

Por este motivo, cada nuevo nacimiento dentro del entorno familiar se vive como un auténtico milagro y un homenaje a la vida.