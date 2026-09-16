Emoción al límite en la previa de la final de Gran Hermano: propuesta de casamiento en vivo y el llanto de Solange y Yipio al ver a sus familias

n las horas previas a la gran gala consagratoria de Gran Hermano: Generación Dorada, la producción les regaló un momento inolvidable a las dos finalistas. Así se vivió todo en El 9 Televida.

La tensión por conocer a la ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada dio paso a la emoción. Solange Abraham y Yisela “Yipio” Pintos abrieron la puerta de la casa para recibir a sus familias en un clima de profunda emoción. Entre el llanto de Solange al reencontrarse con su hija y una sorpresiva propuesta de matrimonio en vivo para la jugadora uruguaya, la pantalla de El 9 Televida vivió una noche mágica antes del cierre de votación.

Tras meses de estricto aislamiento, los afectos más cercanos cruzaron la puerta de la casa más famosa para inyectarles la última dosis de energía antes de que Santiago del Moro anuncie quién se llevará los 70 millones de pesos y la casa prefabricada.

Solange Abraham y una lección de vida para su hija

La primera en recibir la visita fue Solange, quien rompió en llanto en un eterno abrazo con su mamá, Norma. Segundos después, la emoción se multiplicó con el ingreso de su hija Delfina, su sobrino Felipe y su hermana Noelia, a quienes se sumaron luego sus excompañeros de certamen Cinzia Francischiello y Tomy Riguera.

Con la voz quebrada por la conmoción, la participante aprovechó la presencia de los más chicos para dejarles una lección frente a las cámaras: “Yo estoy ya en el último momento de este juego. No sé qué va a pasar, si voy a ganar o no, porque yo siento que ya gané. Les quiero demostrar que hay que esforzarse y darlo todo para cumplir los sueños. Si alguien les dice que no, ustedes tienen que decir: ‘Sí, se puede'”, les expresó a su hija y a su sobrino.

Propuesta de casamiento en vivo para Yipio

Por su parte, la uruguaya Yipio corrió al living para fundirse en un apasionado beso con su pareja, Mathías “Chocolatito” Centurión, antes de recibir con total felicidad a su hija adolescente, Lara, y a sus amigas recién salidas del encierro: la Maciel y la actriz Andrea del Boca.

Sin embargo, el instante más impactante de la noche llegó de la mano de su novio, quien sorprendió a todos los presentes y a la audiencia al tomar la palabra frente a las cámaras: “Quiero aprovechar, ahora sin anillo pero frente a todas las cámaras y a todas las personas: te quiero pedir si te querés casar conmigo”, lanzó Mathías sin dudarlo.

Apenas escuchó la propuesta, Yipio gritó “¡Acepto!” sin pensarlo un solo segundo, sellando uno de los momentos más románticos y virales de toda la temporada del reality.

Toda la previa, el minuto a minuto y la cobertura completa de la Gran Final de Gran Hermano la vivís por elnueve.com y en la pantalla de El 9 Televida.