Emma Stone y su escote de alto impacto en los Premios BAFTA

En la reciente gala de los Premios BAFTA, la actriz Emma Stone volvió a consolidarse como un ícono de estilo global. Con una propuesta firmada por Louis Vuitton, un vestido de escote lágrima. Un acierto perfecto.

La alfombra roja de los BAFTA suele ser el termómetro perfecto para las tendencias que dominarán el año, y en 2026, el veredicto es unánime: el minimalismo con intención está de regreso. Emma Stone, embajadora histórica de Louis Vuitton, personificó esta corriente con un estilismo que parece sencillo a simple vista, pero que encierra una arquitectura textil magistral diseñada para favorecer la silueta femenina. Stone, demostró que la sofisticación no reside en el exceso, sino en el corte estratégico. Su elección —un vestido negro que combinaba un cuello halter con un sugerente escote lágrima— no solo acaparó los flashes, sino que se posicionó como la inspiración definitiva para las invitadas de boda de este verano. Un diseño que equilibra la sensualidad y la sutileza, ideal para quienes buscan realzar su figura con un toque de distinción clásica.

En las sucesivas horas se develará si se lleva el Premio a Mejor actriz protagonista por Bugonia, un galardón que se disputa con Jessie Buckley, por Hamnet; Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada; Kate Hudson, por Song Sung Blue; Chase Infiniti, por Una batalla tras otra y también con Renate Reinsve, por Valor sentimental.

El triunfo del cuello halter

El vestido de Stone se estructuraba sobre un cuello halter, una silueta que ha ganado un estatus legendario en la moda nupcial y de gala. No es casualidad que referentes como Jennifer Lopez, Hailey Bieber, Sofia Richie o Meghan Markle hayan recurrido a este corte en momentos clave.

El halter tiene la capacidad única de estilizar los hombros, alargar el cuello y despejar la espalda, creando una línea visual continua que favorece a casi todos los tipos de cuerpo. En el caso de Emma, este diseño se fundía con unas sandalias minimalistas de tiras finas, manteniendo la coherencia de un “total look” negro que evitaba cualquier distracción innecesaria.

Escote lágrima: sensualidad sutil

La verdadera estrella del conjunto fue el escote lágrima (o keyhole neckline). Esta pequeña abertura central, situada justo debajo del cuello, funciona como un foco de atención que rompe la sobriedad del vestido sin caer en la exposición excesiva.

¿Por qué es tan favorecedor, especialmente para quienes no tienen mucho busto?

-Encuadre visual: Al ser un escote cerrado en la parte superior, la pequeña abertura crea una ilusión de volumen y profundidad de manera controlada.

-Sensualidad contenida: A diferencia de los escotes profundos en “V”, el estilo lágrima sugiere en lugar de mostrar, aportando un aire de misterio y elegancia que resulta extremadamente refinado.

-Comodidad y soporte: Al ir unido al cuello halter, proporciona una sujeción excelente, permitiendo que la prenda se mantenga en su sitio sin necesidad de ajustes constantes, algo vital para eventos de larga duración.

Inspiración para las invitadas de verano 2026

El look de Emma Stone es la hoja de ruta perfecta para las bodas que se avecinan. Mientras que el negro es una apuesta segura para galas nocturnas, la estructura de su vestido se adapta perfectamente a paletas cromáticas veraniegas como el verde esmeralda, el terracota o los tonos pasteles.

La clave para replicar este éxito reside en los accesorios. Stone optó por la máxima de “menos es más”, permitiendo que el corte del vestido hablara por sí solo. Para una invitada de boda, unas joyas minimalistas y un peinado recogido —que despeje el cuello halter— completarán un estilismo que promete ser el más buscado de la temporada.

La joya de la corona de Louis Vuitton

Emma Stone ha vuelto a demostrar que la sensualidad no necesita de artificios para ser impactante. El escote lágrima es, sin duda, la tendencia que reconcilia la comodidad con el lujo, ofreciendo una alternativa fresca y moderna a los escotes tradicionales. En un 2026 que busca la autenticidad, esta apuesta por lo sutil se convierte en el mayor de los aciertos.