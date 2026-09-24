Emanero reunió a Bandana para lanzar su explosivo single “Ojo de loca”

El universo de la música nacional volvió a sorprender a sus fanáticos con un choque de estilos y épocas. Emanero presentó oficialmente “Ojo de loca”, su nueva canción realizada en colaboración con las integrantes de Bandana, una de las agrupaciones pop más emblemáticas de la Argentina.

La nostalgia de los años 2000 se cruzó con los ritmos urbanos del presente en un lanzamiento totalmente inesperado. Emanero sumó a la icónica banda pop Bandana para estrenar “Ojo de loca”, el nuevo sencillo que forma parte de su aclamado proyecto colaborativo Runfla. Como broche de oro para los fanáticos mendocinos, el grupo se presentará en la provincia el próximo 2 de octubre, novedad que la propia Valeria Gastaldi anticipó este jueves en Cada Día junto a Majo Pérez Comalini por la pantalla de El 9 Televida.

El lanzamiento se enmarca dentro de Runfla, la ambiciosa propuesta conceptual donde el cantante y productor reúne a referentes de distintas generaciones, escenas y géneros para dar vida a canciones inéditas que conecten universos musicales que raramente se cruzan.

“Ojo de loca no se equivoca”: intuición y empoderamiento

La canción pone en primer plano la importancia de confiar en el sexto sentido y en el valor personal al momento de identificar cuándo una relación ya no da para más. Con frases punzantes como “Ojo de loca no se equivoca” y “No eras para tanto y yo era bastante para tan poco”, la letra apela al orgullo y al reconocimiento de las señales de traición.

El encuentro no solo evoca la memoria afectiva de quienes crecieron con los hits de Bandana a comienzos de la década del 2000, sino que también acerca a la legendaria banda femenina a las audiencias más jóvenes bajo una propuesta moderna y actual.

Visita confirmada a Mendoza y entrevista exclusiva en El 9 Televida

Para alegría de sus fanáticos locales, la gran noticia no vino sola. Bandana se presentará en Mendoza el próximo 2 de octubre, marcando un esperado reencuentro con el público cuyano para repasar sus más grandes éxitos y cantar en vivo su flamante estreno.

En el marco de esta visita, Valeria Gastaldi estuvo presente este jueves en el living de Cada Día conversando en exclusiva con Majo Pérez Comalini. Durante la entrevista transmitida por la mañana en la pantalla de El 9 Televida, la cantante repasó la emoción del grupo por volver a los escenarios, dio detalles de cómo nació el cruce con Emanero y prometió una noche llena de recuerdos y fiesta para el show de octubre.

El brillante presente de Emanero

El estreno de “Ojo de loca” llega en medio de una etapa dorada para Emanero. El artista se encuentra desarrollando su exitoso Todo por un Beso Tour, con el que ya agotó cinco presentaciones consecutivas en el Estadio Movistar Arena de Buenos Aires antes de emprender su recorrido por el interior del país, Uruguay y su reciente y aclamada primera gira por España.

El tema ya se encuentra disponible para su reproducción en todas las plataformas digitales como Spotify, YouTube Music y Apple Music.