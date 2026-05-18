Eliminación, división y estallido de grupos en Gran Hermano, así se vivió este domingo

En la última gala de eliminación antes del esperado repechaje, el público dictaminó el destino del juego a través del voto negativo. Con una placa que echaba fuego, la salida de una de las personalidades más fuertes de la casa dejó en evidencia la fractura total que sufren los convivientes.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió este domingo una de sus noches más tensas, caóticas y divisorias de toda la temporada. En la última gala de eliminación previa al esperado repechaje, el público dictaminó el destino del juego con un voto negativo. Con una placa que echaba fuego, la salida de una de las personalidades más fuertes de la casa dejó en evidencia la fractura total que sufren los convivientes.

Una placa mutante y las primeras salvaciones

La semana en la casa venía en absoluta ebullición tras las salidas consecutivas de Daniela de Lucía, Grecia Colmenares y Lolo Poggio. Tras la salvación de Juan “Juanicar” Caruso durante la instancia de votación positiva, la placa mutó a negativa y quedó integrada por seis participantes: Luana Fernández, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello (sancionada por filtrar información del afuera tras regresar con el golden ticket), Franco Zunino, Eduardo Carrera y Danelik Galazán.

Mano a mano letal: Danelik vs. Eduardo

De esta manera, el versus definitivo quedó planteado entre Eduardo Carrera y Danelik Galazán. La tensión se cortaba con un cuchillo hasta que el conductor regresó a la casa para dar el veredicto final del público: con el 54,40% de los votos negativos, Danelik se convirtió en la nueva eliminada, mientras que Eduardo extendió su estadía al recibir el 45,60%.

Festejos desmedidos, repudio y una salida fiel a su estilo

Lejos de la clásica despedida armónica, el anuncio de la salida de la tucumana desató un verdadero escándalo en el piso. Luana Fernández, Emanuel Di Gioia, Yanina Zilli y Franco Zunino celebraron de forma ruidosa y desproporcionada la partida de su compañera. Esta actitud generó un clima de extrema hostilidad y provocó el repudio inmediato tanto de los demás jugadores de la casa como de los usuarios en redes sociales, dejando expuesta la violenta ruptura de las antiguas alianzas del grupo tras feroces cruces semanales.

Fiel a su esencia disruptiva, Danelik encaró la pasarela hacia la puerta con la frente en alto y arremetió sin filtros contra quienes celebraban: “Prefiero irme con mi dignidad que ser tan mier… como ustedes”. Acto seguido, la influencer se despidió reivindicando el poder femenino y promocionando su futuro profesional: “Brillé desde que entré… Me voy contenta porque me queda un proyecto hermoso que es la música afuera, los invito a ver mis canales de YouTube. ¡Las amo!” Antes de cruzar la puerta, lanzó su icónica frase: “Me voy mostrando este booty, booty, booty”.

Acá te compartimos el momento de la definición.