¡Eligió creer! El Dibu Martínez sorprendió con un tremendo cambio de look y revivió su cábala más famosa para el Mundial 2026

En la antesala del cruce decisivo de la Selección Argentina ante Cabo Verde, el arquero se pintó la bandera nacional en el pelo. Es el mismo diseño que usó en Qatar antes de arrancar los “mano a mano”. Mirá las imágenes.

La locura y el misticismo de Emiliano “Dibu” Martínez no tienen límites cuando se trata de defender el arco de la Selección Argentina. A pocas horas del trascendental e histórico cruce de la Albiceleste frente al sorpresivo Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el arquero del Aston Villa volvió a sacudir el avispero de las redes sociales con una de sus genialidades: apareció con un tremendo cambio de look que remite de forma directa a la gloria máxima de Medio Oriente.

El guardameta del equipo dirigido por Lionel Scaloni decidió revivir su cábala más icónica y exitosa, pasándose por las manos de su estilista de confianza, conocido en las plataformas digitales como @sebkortez . A través de un video en la cuenta de Instagram del peluquero, se pudo ver al marplatense luciendo orgulloso la bandera argentina pintada sobre el parietal izquierdo de su cabeza, justo arriba del rapado reglamentario que ya es su marca registrada.

Una cábala idéntica a la campaña de Qatar 2022

El gesto del jugador más querido por los hinchas fue recibido de inmediato en las redes como una señal divina y un claro “elijo creer” colectivo. Es que Martínez emuló exactamente la misma acción estética y ritual que llevó a cabo durante la campaña consagratoria de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La coincidencia mística no es menor para los fanáticos de las cábalas:

En el certamen anterior, el Dibu se platinó los colores de la patria en la cabeza justo antes del duelo ante Australia por los octavos de final.

En esta oportunidad, decidió repetir el diseño en la antesala del primer partido de eliminación directa en Estados Unidos.

La diferencia en el calendario radica en que, debido a la ampliación de la FIFA a un cupo de 48 selecciones, el formato del torneo agregó una instancia extra de “mano a mano”, obligando a la Scaloneta a debutar en los dieciséisavos de final en lugar de los clásicos octavos. Además, los usuarios de internet no tardaron en notar que en esta versión de 2026 el diseño luce considerablemente más grande y con los colores celeste y blanco mucho más intensos en su cabeza.

Todo listo para el todo o nada

Con el arco blindado, el pelo pintado y el misticismo renovado, el Dibu Martínez liderará al combinado nacional esta misma noche en busca de seguir avanzando en la competencia más importante del planeta.

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