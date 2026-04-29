Eliana Guercio lanzó un polémico comentario en A la Barbarossa sobre el cuerpo de una participante de GH y la frenaron en seco

Eliana Guercio quedó en el centro de las críticas tras realizar un comentario sobre el peso de Yisela “Yipio” Pintos en A la Barbarossa.

Lo que sucede dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada suele ser el foco de atención, pero esta vez el escándalo estalló en el piso de A la Barbarossa. Eliana Guercio quedó en el centro de las críticas tras realizar un comentario sobre el peso de Yisela “Yipio” Pintos, lo que obligó a la conductora y a sus compañeros a intervenir en vivo.

La frase que encendió la polémica

El debate comenzó cuando se analizaba la expulsión de Carmiña Masi por comentarios racistas. En ese contexto, Guercio disparó una comparación que dejó a todos mudos: “Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio no pasaba nada. Es la verdad”, lanzó la panelista, sugiriendo que a la participante uruguaya se le perdonara sus insultos debido a su contextura física.

La reacción de la mesa fue inmediata. Diego Brancatelli fue el primero en cruzarla: “Me parece un espanto el comentario de que Yipio está ahí por gordura”. Ante la tensión, la propia Georgina Barbarossa puso un límite definitivo: “Chicos, paren. No se habla de los cuerpos, no lo voy a permitir en esta mesa”.

La furia del entorno de Yipio

Fuera del estudio, la respuesta no tardó en llegar. Mathias Centurión, pareja de la participante, utilizó sus redes sociales para hacer un descargo contundente contra la panelista:

“Qué fácil es hablar del cuerpo ajeno desde un sillón. Criticar el juego suma, opinar del cuerpo atrasa. Disfrazar la discriminación de ‘opinión’ ya no va más”.

Mientras tanto en la casa: Brian vs. Yipio

Irónicamente, mientras afuera se debatía sobre ella, dentro de la casa Yipio protagonizaba un round final contra Brian Sarmiento antes de que este fuera eliminado. El exfutbolista la había tildado de “aburrida” y de no generar contenido propio, a lo que la uruguaya respondió sin filtro: “Prefiero jugar mi juego y que mi hija pueda ver el programa y estar orgullosa de mí”.

Con la salida de Brian, Yipio se consolida como una jugadora fuerte, aunque ahora el debate sobre la “cancelación” y los límites del lenguaje en la televisión vuelve a estar sobre la mesa.

No te quedes afuera de la gala de este miércoles en El 9 Televida.