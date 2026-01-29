Elevan a juicio la causa por violencia de género contra el ex de Lowrdes Fernández

Leandro García Gómez está procesado por múltiples ataques ocurridos durante 2025 a Lowrdes Fernández y podría recibir una condena ejemplar. La justicia determinó que el acusado enfrente una pena de hasta 28 años de prisión.

La causa por violencia de género que se suscitó en torno a Lourdes Fernández, la ex integrante de Bandana, dio un paso fundamental en las últimas horas. Leandro Esteban García Gómez fue elevado a juicio oral en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11. Se espera que a mediados de febrero se defina la fecha exacta del inicio del debate que tiene en vilo al entorno de la reconocida cantante.

El imputado, que permanece detenido desde el pasado 23 de octubre, enfrenta cargos gravísimos que incluyen lesiones leves agravadas por el vínculo, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas reiteradas. Según fuentes judiciales, debido a la acumulación de delitos independientes —lo que legalmente se denomina concurso real—, García Gómez podría enfrentar una pena máxima de hasta 28 años de cárcel.

La investigación, liderada por la fiscal Silvana Russi y el juez Diego Slupski, reconstruyó un oscuro panorama de violencia que se extendió desde principios de 2020 hasta octubre de 2025. Los informes detallan que Lourdes Fernández estuvo inmersa en un círculo de manipulación emocional, hostigamiento y aislamiento progresivo de sus seres queridos. Incluso se probó que el acusado amenazó a amigas de la artista para evitar que intercedieran en la relación.

A pesar de las dificultades lógicas que atraviesa cualquier víctima para impulsar un proceso penal contra su agresor, la justicia avanzó con firmeza, considerando que la vulnerabilidad de la cantante es una prueba clara del sometimiento sufrido. Ahora, el tribunal deberá evaluar la gravedad de cada episodio para determinar una condena que siente un precedente en la protección de las mujeres frente a la violencia de género.

En orden cronológico

El 19 de enero del año pasado, en el departamento del imputado, ubicado en la calle Emilio Ravignani al 2100 del barrio porteño de Palermo, y tras una discusión por celos, García Gómez tomó a la víctima del cabello, la arrastró y le provocó lesiones en el rostro, brazo y cuello.

Un segundo hecho sucedió en el mismo departamento entre el 1° y el 2 de octubre pasados. Según la imputación, en esa ocasión, y tras una nueva discusión, el acusado golpeó a Fernández en la cabeza y le propinó patadas en las costillas. Los gritos hicieron que una vecina del edificio tocara el timbre y llamara al 911, razón por la que se acercó un móvil de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad. García Gómez y Fernández reconocieron ante uno de los efectivos que había discutido, pero ambos dijeron encontrarse ilesos.

Luego de que el patrullero se retirara del lugar, García Gómez se fue del departamento y dejó a su pareja encerrada “sin llaves y sin el cargador del teléfono”, privándola de su libertad hasta que regresó al día siguiente.

El hecho principal —y que dio origen a esta causa— ocurrió entre el 17 y el 23 de octubre pasados y fue el que culminó con un allanamiento en el departamento de Palermo, en el que la víctima fue rescatada y el imputado, detenido. La fiscalía acusó a García Gómez de “haber provocado lesiones de carácter leve y haber privado ilegítimamente de su libertad personal a quien fuera su pareja” durante esos días, “mediante coacción y agresiones físicas”.

La cantante, que es representada por el abogado Yamil Castro Bianchi, fue trasladada al Hospital Fernández y, según el informe médico transcripto por la fiscalía, presentaba “excoriación eritematosa en dorso de pie izquierdo data menor a 24 horas aproximadamente; excoriación costrosa de un centímetro de largo en región superior en rodilla izquierda, con data mayor a 24 horas, aproximadamente; excoriación en tercio medio de muslo izquierdo, data mayor a 24 horas (amarillo); equimosis en pierna derecha en tercio superior y en tercio inferior data mayor a 24 horas”.