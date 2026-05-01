Elena Alonso presentó su libro en la Feria de Buenos Aires y propuso repensar el vínculo con el dinero

En el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires, la autora mendocina y conductora de El Nueve Stream, Elena Alonso presentó su nuevo libro, el segundo que escribió: “Los números hablan, pero a veces mienten”, una obra que invita a reflexionar sobre la relación personal y profesional con el dinero, y el sentido detrás de las decisiones financieras.

Durante la presentación, Alonso planteó una pregunta disparadora: “¿Cómo te gustaría sentirte de acá a 10 años? ¿Tus finanzas reflejan eso?”. A partir de ese interrogante, desarrolló la idea central de su libro: si bien los números permiten ver hacia dónde se dirige el esfuerzo y el trabajo, no siempre reflejan los verdaderos deseos o el potencial de las personas.

“La información financiera puede mostrar resultados concretos, pero muchas veces no evidencia lo que realmente queremos. Sin una mirada consciente, terminamos gastando, trabajando y tomando decisiones sin foco ni propósito”, expresó la autora ante el público.

En ese sentido, el libro propone un cambio de enfoque: dejar de ver al dinero como un fin en sí mismo y comenzar a utilizarlo como una herramienta para construir el proyecto de vida o de empresa deseado. Según Alonso, se trata de alinear las decisiones económicas con los objetivos personales, para que los números acompañen —y no contradigan— ese camino.

La autora también destacó que esta publicación forma parte de su propio proceso personal y profesional. “Todo mi trabajo me está llevando a lugares hermosos, construyendo a la Elena que quiero ser”, señaló.

El evento contó con el acompañamiento de referentes y colegas, entre ellas Connie Ansaldi, Sonia Salvatierra, Rosana Montarcé y Carolina Di Bella, a quienes Alonso agradeció especialmente, junto a quienes asistieron a la presentación.

Con esta obra, Elena Alonso busca abrir el debate sobre lo que muestran —y también lo que ocultan— los números, promoviendo una mirada más consciente y con propósito sobre las finanzas personales.