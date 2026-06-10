Elena Alonso presentó “Los números hablan, pero a veces mienten”

El libro propone una mirada diferente sobre el dinero, invitando a reflexionar no solo sobre los números, sino también sobre las decisiones, emociones y objetivos personales.

La Legislatura de Mendoza fue escenario de la presentación de “Los números hablan, pero a veces mienten”, el segundo libro de la economista Elena Alonso. El libro propone una mirada diferente sobre el dinero, invitando a reflexionar no solo sobre los números, sino también sobre las decisiones, emociones y objetivos personales que se esconden detrás de ellos.

Durante el encuentro, Elena compartió con el público los principales conceptos que aborda en el libro y explicó por qué considera fundamental hablar de educación financiera desde una perspectiva cercana y cotidiana.

“La plata la manejamos todos”, afirmó la autora, al destacar que el libro no está dirigido exclusivamente a especialistas en finanzas o inversores, sino a cualquier persona que desee ordenar su economía, planificar metas y mejorar su relación con el dinero.

A diferencia de los tradicionales manuales financieros, la publicación incorpora herramientas prácticas para acompañar al lector en ese proceso. Cada capítulo incluye recursos interactivos, como códigos QR que permiten acceder a plantillas y ejercicios diseñados para facilitar la organización financiera y la definición de objetivos personales.

Según explicó Alonso, gran parte del contenido surge de experiencias propias. “Cada libro cuenta un proceso que también he vivido personalmente”, señaló, al referirse al desafío de escribir sobre aprendizajes, errores y decisiones que marcaron su recorrido profesional y personal.

“Los números hablan, pero a veces mienten” busca justamente eso: ayudar a las personas a interpretar esos números de una manera más consciente y alineada con los objetivos que desean construir para su futuro.