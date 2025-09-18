Elecciones Legislativas 2025: Los estudiantes del CUC abren el debate de candidatos a diputados nacionales

Los estudiantes del Colegio Universitario Central, dependiente de la UNCuyo organizaron un debate entre los candidatos a diputados nacionales.

El próximo 25 de septiembre a las 12 horas los estudiantes del Colegio Universitario Central dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, realizarán un debate entre los candidatos a diputados nacionales. Participarán los principales representantes de las fuerzas políticas, con excepción del frente La libertad avanza y Cambia Mendoza.

Las elecciones de medio término están a la vuelta de la esquina, y, haciéndose eco de la realidad, los estudiantes del CUC organizaron un debate entre los candidatos a diputados nacionales de los diferentes partidos, tal como ha ocurrido en las últimas dos elecciones (2021 y 2023).

La actividad está coordinada íntegramente por el centro de estudiantes de esta institución, Tribus CECUC, encabezada por Sofía Parlanti y Delfina Tettamanti. El objetivo es difundir propuestas y que haya una mayor

participación juvenil en las urnas.

Los candidatos que asistirán al debate por el momento son: Emir Felix (Frente Fuerza Justicialista Mendoza), Jorge Difonso (Frente Provincias Unidas), Mario Vadillo (Frente Verde), Gabriel Sottile (Frente Libertario Demócrata), Micaela Blanco Minoli (Frente de Izquierda y de Trabajadores) y, por último, Carolina Jacky (Protectora Fuerza Política).

En tanto, el candidato Luis Petri y el resto de los representantes del frente de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza no acudirán a la cita.

Sofia Parlanti y Vera Nievas, presidenta y vicepresidenta del centro de estudiantes serán las encargadas de mediar el debate que busca que cada uno de los candidatos expresen sus ideas y propuestas en temas relacionados a: Educación, Género y Diversidades; Crisis ambiental y Desarrollo Sostenible; y Economía, pobreza y empleo. También habrá un espacio de “micrófono abierto” para que los estudiantes expresen sus inquietudes o dudas a los candidatos, y otro destinado a que los propios candidatos puedan hacer preguntas entre sí.

“Como representantes de un órgano democrático como lo es Tribus CE-CUC, creemos y sobre todo, sostenemos, que podemos hacer cambios en la provincia ejerciendo nuestro derecho al voto. Sabemos que como jóvenes tenemos la responsabilidad de informarnos, pero más aún de poner en duda, cuestionar, preguntar y debatir. Por eso comenzamos a organizar este encuentro, para que todos los pibes del CUC puedan informarse y en octubre decidan quién nos representa frente a leyes y derecho”, dijo Sofía respecto a esta actividad.

Por su parte, Vera añadió: “En nuestras redes subimos contenido para aquellos que no les importa la política, no la entienden o simplemente la rechazan. Nos parece fundamental estar despiertos y sobre todo juntos para seguir luchando por cosas que nos atraviesan por el simple hecho de ser estudiantes”.

La cita es el próximo jueves 25 de septiembre a las 12 horas en el Colegio Universitario Central, calle San Martín 290 de Ciudad de Mendoza.