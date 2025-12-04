El volumen noventoso que eligen las famosas

Atrás quedó la era del cabello lacio y pulido. La nueva estética recupera el volumen dramático de los años noventa. Así se pudo vivir en la gala de Revista Gente, en donde Valeria Mazza y Analía Maiorana, marcaron tendencia.

Durante más de una década, la moda dictó que el cabello más sofisticado era el que lucía ultralacio, pulido y casi inerte, resultado de una dependencia constante de la planchita y los productos anti-frizz. Sin embargo, los estilistas y las tendencias de pasarela han marcado un cambio radical, devolviendo el protagonismo a los peinados con volumen, movimiento y textura real.

Este resurgimiento se inspira directamente en los icónicos looks de las supermodelos y figuras mediáticas de los años 90. El volumen, antes considerado excesivo o too much, ahora se interpreta como un símbolo de fuerza, personalidad y presencia.

La gala Personajes del Año GENTE 2025 confirmó algo que ya se venía viendo en pasarelas y redes: el volumen volvió. Raíces elevadas, ondas bouncy y una estética que remite a las supermodelos de los 90 se instalaron en la alfombra roja.

Valeria Mazza y Analía Maiorana fueron dos de las grandes referentes de esta tendencia, con peinados que mezclan glamour, textura y esa impronta “sin esfuerzo” que hoy busca cualquiera que quiere verse arreglada, pero no rígida.

El volumen noventoso: un gesto de actitud

La vuelta del volumen no se trata de cardados exagerados, sino de un movimiento orgánico que confiere al cabello un aire de ligereza y vitalidad. Este nuevo enfoque se caracteriza por tres elementos principales:

-Raíces levantadas: El volumen se inicia en la corona (la parte superior de la cabeza), elevando la raíz para crear altura y enmarcar el rostro.

-Ondas abiertas y suaves: Lejos de los rulos definidos y apretados, la tendencia apuesta por ondas que se rompen con suavidad, a menudo creadas con brushing y cepillo redondo, que proporcionan cuerpo sin ser rígidas.

-Movimiento real: Se busca que el cabello se mueva libremente con la persona, evitando el efecto de casco o de cabello estático que solían generar los peinados ultra-pulidos.

El objetivo final es lograr un peinado con carácter, que se siente trabajado pero no acartonado.

Desterrando el mito: La concentración es la clave

El mito más común a desterrar es que el volumen “engrosa” las facciones o se ve demasiado recargado. La clave, como demostraron modelos como Valeria Mazza o Analía Maiorana en su momento, está en la estrategia de concentración del volumen.

Valeria Mazza y las ondas suaves: El look icónico de Mazza a menudo presentaba el cabello peinado ligeramente hacia atrás en la zona de las sienes, concentrando el cuerpo en la parte superior y los largos, pero dejando los laterales más pegados a la cabeza. Esto alarga visualmente el cuello y afina la mandíbula.

Analía Maiorana y la raya lateral: Maiorana solía optar por una raya al costado profunda, lo que automáticamente genera una elevación dramática en la raíz del lado opuesto. Al suavizar los rulos hasta convertirlos en ondas relajadas, lograba un peinado con mucha textura y glamour sin que se sintiera pesado.

Tips para lograr el volumen perfecto

Para replicar esta tendencia sin depender de la laca pesada o la espuma rígida, se recomienda:

-Productos de styling ligeros: Cambiá los geles y las ceras pesadas por sprays voluminizadores aplicados directamente en la raíz y mousses ligeras. Esto proporciona cuerpo sin añadir peso ni rigidez.

-Técnicas de secado: El secado con cepillo redondo y secador (brushing) es esencial. Para un volumen máximo, secá el cabello boca abajo al inicio. Una vez seco, el uso de rollers (rulos) grandes en la parte superior de la cabeza por unos minutos fija la forma de la raíz.

-Raya estratégica: Jugá con la raya del pelo. Cambiarla de lado o llevar una raya lateral profunda levanta la raíz al instante, ya que el cabello no está acostumbrado a caer en esa dirección.

El retorno del volumen de los 90 es una invitación a inyectar personalidad en el peinado. Es un look que no teme ocupar espacio, ofreciendo un contraste refrescante con la sobriedad que dominó la última década.