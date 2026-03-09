El veredicto de las redes anticipa una eliminación cabeza a cabeza en Gran Hermano para este lunes

La gala de este lunes 9 de marzo promete máxima tensión en la pantalla de El 9 Televida. Con una placa multitudinaria y encuestas que marcan un final abierto entre dos favoritos, la casa de la Generación Dorada se prepara para despedir a su segundo integrante tras un fuerte apercibimiento de la producción a una de las participantes.

La expectativa de conocer al sucesor de Gabriel Lucero como eliminado crece minuto a minuto. Siete participantes llegan a la gala de Gran Hermano de esta noche en la cuerda floja: Catalina “Titi” Tcherkaski, Cinzia Francischiello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomás “Tomy” Riguera. Cabe destacar que Juani Caruso y Yisela Pintos lograron salir de la zona de peligro el jueves pasado gracias al voto del público, dejando una placa puramente “planta” que define quién tiene el aguante necesario para seguir en el reality más famoso del país que se ve en Mendoza por El 9 Televida.

Las encuestas en las plataformas digitales muestran una tendencia sumamente ajustada. Según el relevamiento de la cuenta @gh_trivia, existe un empate técnico entre Titi (22,78%) y Tomy (22,35%), lo que anticipa una definición por escaso margen de votos. Sin embargo, el reconocido analista Federico “Fefe” Bongiorno arroja números más drásticos en sus redes, donde Tomás Riguera concentra el 50% de la intención de voto para abandonar la casa, sacando una ventaja considerable sobre Catalina. Esta disparidad en los sondeos mantiene en vilo a los fans, quienes no dejan de votar para torcer el destino de sus protegidos.

Mientras la tensión por la salida aumenta, un escándalo sacude la convivencia tras una “broma” de Danelik que cruza todos los límites. La participante afirma ante sus compañeras que la producción le entrega marihuana en el confesionario, un comentario que obliga a Gran Hermano a intervenir de manera inmediata. A través de un comunicado leído por Andrea Del Boca, “el ojo que todo lo ve” expresa su profunda preocupación y califica el hecho como inaceptable. Aunque la jugadora reconoce que se trata de un chiste, recibe una advertencia final: cualquier repetición de una conducta que ponga en duda el compromiso de la producción con la salud de los chicos resultará en una expulsión directa.

Con este clima caldeado, la gala de eliminación de este lunes se perfila como una de las más picantes de la temporada. Los televidentes mendocinos siguen minuto a minuto los movimientos de Nazareno, quien viene de protagonizar el accidente con el agua caliente, y de Martín Rodríguez, otro de los nombres que aparece rezagado en los sondeos.

Todo se define esta noche por El 9 Televida, en una jornada donde quedar bien parado ante el público es la única garantía para cruzar la puerta y seguir soñando con el premio mayor de esta Generación Dorada.