Un viaje por el sur argentino terminó con un imprevisto en plena calzada para Tiago PZK y La Joaqui. Mientras circulaban por las afueras de Esquel, en Chubut, la camioneta en la que se trasladaban sufrió un desperfecto mecánico y los referentes de la música urbana acudieron a sus redes sociales para pedir un remolque.

Tiago PZK y La Joaqui atravesaron un inesperado contratiempo durante su recorrida por la Patagonia cuando el vehículo en el que viajaban dejó de funcionar en plena ruta, en las inmediaciones de Esquel, provincia de Chubut. Lejos de los escenarios y sin asistencia inmediata, la pareja recurrió a Instagram para pedir auxilio.

El pedido de remolque desde la ruta de Chubut

A través de sus historias de Instagram —con la ubicación “Chubut, Esquel” marcada en pantalla—, el cantante mostró la camioneta blanca detenida sobre la calzada con el paisaje serrano de fondo y lanzó un pedido directo a sus seguidores: “Nos quedamos acá en la ruta, si alguien nos puede venir a remolcar… estamos haciendo dedo”.

En el registro se lo ve primero solo frente a cámara y luego en un plano más abierto junto a La Joaqui, quien se acercó para abrazarlo mientras aguardaban ayuda con humor y calma pese al imprevisto vial.

Un romance consolidado y la aclaración sobre los rumores de embarazo

La escapada al sur forma parte de los viajes que los músicos vienen compartiendo desde que blanquearon su relación a fines de septiembre de 2026, tras una foto tomada de la mano en La Rioja durante el evento Septiembre Joven. Antes de comenzar el noviazgo, ambos mantenían una amistad de años ligada al freestyle, pero el vínculo se consolidó públicamente luego de ser vistos en el Ecoparque porteño y tras visitar a la familia de El Noba, donde Vanesa Aranda los presentó como pareja.

Luego de que La Joaqui anunciara su separación de Luck Ra a fines de julio de 2026, la relación con Tiago generó revuelo en redes sociales, frente a lo cual ambos respondieron con una frase contundente: “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”.

En paralelo al episodio en la ruta patagónica, la cantante también fue noticia esta semana a raíz de versiones sobre un supuesto embarazo. Consultado el tema por Ángel de Brito, el periodista leyó al aire en Bondi Live la respuesta directa y fiel a su estilo que le envió la artista: “No, nada que ver, estoy morfando mucho”.