El ultimátum de Bahar: el cara a cara con Timur y Rengin que cambia las reglas del juego

Tras 25 años de matrimonio y una traición imperdonable, la protagonista del éxito de las noches de El 9 Televida, Bahar toma el control. Entre abogados y pasillos de hospital, Bahar impondrá condiciones drásticas que dejarán a Timur acorralado.

La noche de El 9 Televida ardió con el capítulo del viernes de Bahar y volverá a hacerlo este lunes. La médica, decidida a no ser más una espectadora de su propia vida, acude a una abogada especialista en divorcios para poner fin a su matrimonio. Tras descubrir la infidelidad de Timur, la protagonista tiene claro que no hay vuelta atrás, pese a la resistencia de su marido.

Sin embargo, el camino hacia la libertad no será sencillo. La abogada le advierte que, al no tener pruebas visuales contundentes de los engaños de Timur, el proceso podría volverse una pesadilla legal. “Tendrás que ser fuerte”, le advertirá la profesional, anticipando que el cirujano mostrará su faceta más cruel para no perder el control sobre ella.

Fiel a sus principios, Bahar sorprende al negarse a buscar venganza personal contra Rengin. Su único objetivo es un “divorcio limpio” por el bienestar de sus hijos. Pero que no haya odio no significa que no haya justicia: la protagonista se presentará en el despacho de su rival para una reunión tripartita que paralizó el hospital.

Frente a un Timur mudo y una Rengin que intentará victimizarse, Bahar tomará la palabra con una autoridad nunca antes vista. “Les di la oportunidad de explicar y no obtuve respuestas. Ahora no tienen derecho a decir ni una palabra”, sentenciará, dejando a los amantes frente a las cenizas de su propio engaño.

Las condiciones para el “renacer” de Bahar son innegociables. Para continuar su residencia médica y recuperar su carrera, exige que Rengin abandone el hospital de inmediato. En cuanto a Timur, su destino profesional quedará suspendido: ella será quien decida si el cirujano puede permanecer en su puesto o si debe marcharse también.

Este giro en la trama marca el inicio de una nueva era para el personaje interpretado por Demet Evgar. Los seguidores mendocinos celebraron en redes sociales la fortaleza de una mujer que, tras dos décadas de sacrificio, finalmente se elige a sí misma por encima de las mentiras.

Seguí con paso firme lo que Bahar hará para cambiar su vida desde este lunes en El 9 Televida.