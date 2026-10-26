El triunfo del “trench coat”, ¿ Cómo dominar el abrigo estrella?

Entre mañanas frías y cielos nublados, la gabardina se consolida como la prenda comodín por excelencia. Ideas de estilismo para combinarla con texturas, neutros y apuestas cromáticas audaces.

La primavera avanza a paso firme, pero el clima caprichoso insiste en regalarnos jornadas grises, ventosas y con temperaturas propias del invierno tardío. En este escenario de transición, guardar los abrigos definitivos resulta prematuro. Lejos de ceder el protagonismo, las prendas de abrigo liviano reclaman su lugar en el guardarropa diario, coronando al trench coat (o gabardina) como la pieza indiscutida de la temporada.

Versátil, atemporal y sofisticado por definición, el trench se adapta tanto en siluetas largas como cortas, convirtiéndose en el salvavidas perfecto para enfrentar el termómetro inestable sin resignar elegancia.

La apuesta segura: el poder de los tonos neutros

Cuando el objetivo es construir un estilismo urbano, pulido y sin margen de error, la paleta neutra es la mejor guía. Los clásicos matices camel, beige, blanco tiza, gris y negro permiten armar conjuntos equilibrados donde la gabardina brilla con luz propia.

La fórmula: Combinar un trench camel tradicional con prendas base en negro y blanco, sumando accesorios como un pañuelo de seda gris para un contraste sutil. Esta ecuación cromática resulta infalible tanto para una jornada laboral intensa como para un fin de semana relajado.

Estampas protagonistas para sacudir la monotonía

Si la base del abrigo responde a los tonos crudos o arena, el secreto para modernizar el conjunto radica en incorporar un patrón audaz en las prendas interiores.

La fórmula: Integrar una camisa de cuadros sutiles o un pantalón sastrero de líneas geométricas a rayas. Para evitar el ruido visual, lo ideal es mantener el resto de los complementos dentro de una misma gama cromática, permitiendo que la estampa aporte carácter y dinamismo al look.

El dúo magnético: denim y acentos marrones

El eterno tejido vaquero encuentra en el trench su compañero más leal. Lejos de la rigidez formal, la fusión del denim con la sastrería ligera aporta una frescura muy buscada en la temporada de transición.

La fórmula: Partir de un jean azul clásico y un trench en tono crudo, complementando la silueta con piezas en marrón chocolate (un suéter liviano, calzado cómodo y una cartera estructurada). El resultado es un estilismo cálido, armónico y de absoluta tendencia.

Más allá del beige: trenchs a todo color

Para quienes buscan desmarcarse de la clásica gabardina militar o tostada, los modelos teñidos en tonos protagonistas irrumpen como una alternativa llena de personalidad.

La fórmula: Apostar por un trench largo en verde oliva combinado con un suéter y calzado en tono borgoña, interrumpiendo la profundidad de los colores con prendas blancas que aporten luminosidad y equilibrio visual al conjunto.

Con una gabardina bien elegida, los días grises y frescos de la primavera dejan de ser un problema de vestidor para convertirse en la oportunidad perfecta de lucir el abrigo más chic del año.