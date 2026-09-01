El tierno homenaje de Lali Espósito a Carola Reyna y Boy Olmi en Brasil que conmovió a los actores

La cantante celebró la previa de su casamiento con Pedro Rosemblat en las playas de Río de Janeiro rodeada de amigas. Entre los llamativos cotillones del viaje, lució una prenda con una foto histórica de la icónica pareja de actores, quienes no tardaron en responderle con afectuosos mensajes.

La previa del casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat continúa acaparando las miradas del mundo del espectáculo. La artista viajó a las playas de Río de Janeiro junto a su círculo más íntimo de amigas para celebrar su despedida de soltera, compartiendo en redes sociales postales de noches de fiesta, playa y un vestuario temático repleto de guiños personales.

Entre los objetos e indumentarias diseñados especialmente para la ocasión, una prenda en particular se robó toda la atención: una remera fucsia estampada con una foto retro de la reconocida pareja de actores conformada por Carola Reyna y Boy Olmi.

La sorpresiva reacción de Carola Reyna y Boy Olmi

El insólito y afectuoso homenaje no tardó en llegar a oídos de los protagonistas, quienes reaccionaron públicamente a través de Instagram demostrando la gran complicidad que los une a la cantante.

“¡Estoy hecha! ¡Posta! ¡Ser tu remera es mucho más de lo que se puede pedir! Ja, ja, ja. Viva el amor. Te amooo”, le escribió Carola Reyna en la publicación.

Por su parte, Boy Olmi dedicó reflexivas palabras al compromiso de la futura novia: “¡Qué alegría ser parte de esta celebración! Casarse es manifestar frente a un grupo de la tribu que eso tan mágico que es enamorarse continúe y florezca en el tiempo posible”, expresó el actor.

Un vínculo que nació en la televisión

La cercanía entre Lali Espósito y la pareja de actores cuenta con antecedentes de larga data. La amistad entre la artista y Carola Reyna se consolidó en 2015 durante las grabaciones de la exitosa tira Esperanza mía. Desde entonces, la pareja acompañó a la cantante en momentos clave de su carrera, incluyendo sus icónicos shows en el estadio Luna Park.

Con este detalle, la despedida de soltera de la intérprete dejó en claro que la complicidad con sus referentes y amigos del medio sigue intacta.