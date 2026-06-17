El tierno blooper del hijo de Leandro Paredes en el debut de la Selección que encendió el “Elijo creer”

Tras la goleada de la Scaloneta ante Argelia en Kansas, el pequeño Lautaro, de un año, protagonizó una divertida caída en pleno campo de juego. El recuerdo de Qatar 2022 y la locura de los hinchas en las redes.

El debut soñado de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no solo dejó los tres históricos goles de Lionel Messi para alcanzar el récord de Miroslav Klose, sino también momentos de absoluta ternura familiar que rápidamente se volvieron virales. Tras el pitazo final en el Arrowhead Stadium de Kansas City, el hijo menor de Leandro Paredes protagonizó el blooper más tierno de la jornada en pleno campo de juego, desatando las risas de los presentes y una ola de teorías místicas entre los hinchas.

Una vez terminado el encuentro que selló el 3-0 a favor de los dirigidos por Lionel Scaloni, los futbolistas saltaron a la cancha acompañados por sus familias para celebrar el triunfazo. Fue allí donde Lautaro Paredes, de apenas un año de vida, se robó el protagonismo de las cámaras: mientras intentaba patear una pelota de fútbol, el pequeño la pisó sin querer, perdió el equilibrio y terminó acostado boca arriba sobre el césped.

La divertida secuencia captó la reacción inmediata del mediocampista de la Albiceleste, quien hizo un gesto de asombro y corrió a levantarlo entre brazos mientras los dirigentes del torneo y los fotógrafos no podían ocultar las risas ante semejante muestra de ternura.

¿Se repite la historia? El “Elijo creer” que ilusiona a los argentinos

Lejos de quedar como una simple anécdota, los fanáticos más detallistas de la Scaloneta tardaron pocos minutos en conectar este tropiezo con un antecedente histórico que encendió la ilusión de cara a la Copa del Mundo.

Los usuarios de las redes sociales recordaron que durante los festejos de la final del Mundial de Qatar 2022, en plena entrega de medallas, otro de los hijos de Leandro Paredes había protagonizado una caída idéntica sobre el suelo del estadio de Lusail. La coincidencia del “blooper familiar” en el inicio de esta nueva cita mundialista reactivó de inmediato el famoso lema “Elijo creer”, inundando las plataformas de memes y mensajes que auguran un destino glorioso para el seleccionado nacional en este 2026.

Una jornada histórica para Lionel Messi

El tierno episodio sirvió para coronar una noche redonda en Kansas City, donde la Argentina dio el primer paso firme para revalidar la corona mundial. El martes 16 de junio quedará grabado en los libros de historia del fútbol, ya que gracias a su hat-trick, Lionel Andrés Messi se transformó en el primer futbolista de la historia en disputar seis Mundiales y, en paralelo, igualó la línea del alemán Klose como máximo artillero histórico de la competición con 16 tantos.

Seguí todo lo que pasa en el mundial, por El 9 Televida.