El tablero sobre el que se juega la trama de La Traición cambia: una decisión, un favor y un secreto serán claves para lo que se viene

Un martes cargado de contenido y emociones se viene en La Traición. Una decisión, un favor y un secreto que ya no está oculto empiezan a cambiar tablero sobre el que se juega este drama.

La Traición avanza en El 9 Televida, en las escenas que se vienen para este martes y que se corresponden con el episodio número 27 de la serie que en Turquía se llamó Aldatmak, se vivirán intensos y definitivos momentos entre Oylum y Behram y entre Ozan, Oltan y Tolga. Los secretos parecen ya no tener lugar en la novela de las siestas del canal más visto del interior del país.

En el capítulo que se verá este martes en La Traición, Oylum sacará un turno de emergencia para abortar, pero más tarde, Behram la encontrará en el hospital y la amenazará directamente a ella y a su familia para evitar que la chica decida sobre su propio cuerpo. Incluso les dice que él quiere contarle la noticia a la familia de que serán padres, y así asegurarse de que ella no hará nada en contra de la vida del embrión.

Mientras, Oltan vuelve a pedirle favores sucios a Ozan y lo amenaza con utilizar el video en el que supuestamente mata a Can, pero él ya lo sabe y parece que de hecho está probando a Tolga a ver si le dice a la familia toda la verdad. Así, entre todos ahora planean qué harán de ahora en más.

Lo que sí encuentra un final, medianamente, no sabemos si es feliz, pero sí tranquilo, es que Güzide se reencuentra con Sezai. Después de su misteriosa desaparición, en la que se sabe que Tarık está involucrado, la abogada logra dar con el paradero de su más que amigo y lo va a ver.

No te pierdas cómo se viene este súper cargado capítulo del martes de Aldatmak en la pantalla de El 9 Televida.