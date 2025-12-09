El Senado de Mendoza aprobó la extracción de cobre en Uspallata

El Senado de Mendoza aprobó por 29 votos el proyecto PSJ Cobre mendocino, popularmente conocido como San Jorge. Luego se votarán los restantes proyectos de exploración y explotación minera para el sur de la provincia.

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó por 29 votos el proyecto de ley que ratifica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación PSJ Cobre Mendocino popularmente conocido como proyecto San Jorge.

Con la gran ausencia del gobernador Alfredo Cornejo, y bajo la figura de Martín Kerchner como el presidente provisional del Senado de Mendoza, se llevó a cabo el debate que comenzó este martes 9 de diciembre pasadas las 10 de la mañana en la casa de las leyes. Luego de más de 4 horas de exposición, los senadores de los distintos partidos políticos de Mendoza alzaron su voz y con 27 votos a favor, 6 votos negativos y 1 abstención, el proyecto de ley fue aprobado en general.

Así, ahora sólo resta la publicación en el Boletín Oficial para que la ex San Jorge pueda comenzar con la construcción de la mina, que podría estar operativa a finales del 2027.

La tarea de los legisladores continuará a lo largo de la tarde ya que quedan 3 proyectos más a tratarse y debatirse dentro del recinto legislativo: la creación del Fondo de Compensación Ambiental, el régimen de Regalías Mineras y la DIA de Malargüe Distrito Minero Occidental II. Todos los proyectos de ley ya fueron aprobados en la Cámara de Diputados.

Mientras, los manifestantes apostados en la plaza Independencia de la Ciudad de Mendoza comenzaron a mostrar su descontento tras la votación en la legislatura.