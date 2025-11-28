El secuestro de Ifakat desata la guerra en Amor a Cualquier Precio

La tensión en Amor a cualquier precio, la novela que cada noche atrapa a los mendocinos por El 9 Televida, alcanza uno de sus puntos más dolorosos y determinantes. Esta vez, el foco está puesto en la brutal venganza de Abidin, quien decidió demostrar que no está dispuesto a retroceder y llevó su guerra contra los Korhan a un nivel imposible de ignorar.

Desesperado por hacer valer su amenaza, Abidin secuestró a İfakat, la mujer más fuerte del clan, y la sometió a una humillación extrema. Con las manos atadas y totalmente indefensa, İfakat sufrió vejaciones que la dejaron quebrada. Karam la fotografió desnuda para degradarla aún más y luego la devolvió a la mansión, cubierta apenas por una manta. Entre el desconcierto y el horror, la única capaz de comprender la magnitud de lo ocurrido fue Seyrán, que no dudó en acompañarla en su dolor.

La situación enciende la furia de Ferit, quien, fuera de sí, tomó un arma y se lanza solo a enfrentar a Abidin y a la temida Gran Dama, Çiçek. En el enfrentamiento hiere a Karam y a uno de los guardias, pero quedó rodeado por matones que bien podrían haber terminado con su vida. Fue Seyran quien corre a rescatarlo, y fue Çiçek quien permite que se lo lleven, dejando claro que esa no era la forma en la que planeaba responder a esta provocación.

El conflicto, lejos de calmarse, se profundiza. Abidin exige algo impensado: que los Korhan entreguen a Suna si realmente quieren terminar con las hostilidades. La familia queda atrapada entre el miedo, la culpa y la creciente presión de un enemigo que ya demostró que no tiene límites.

Cada noche, Amor a cualquier precio en El 9 Televida confirma que la guerra entre los Korhan y sus rivales no tiene retorno… y que ningún personaje volverá a ser el mismo.