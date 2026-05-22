El secreto que Efsun nunca quiso contar sale a la luz y destrozará a su hija en Bahar

Un secreto guardado bajo llave durante años saldrá a la luz de la manera menos pensada, provocando una grieta que parece imposible de sanar entre Efsun y su hija Seren.

El drama familiar alcanzará su punto más álgido y doloroso en el capítulo de esta noche de Bahar, la gran apuesta turca que mantiene en vilo a los mendocinos a través de la pantalla de El 9 Televida. Un secreto guardado bajo llave durante años saldrá a la luz de la manera menos pensada, provocando una grieta que parece imposible de sanar entre Efsun y su hija Seren.

Durante años, la joven creyó que su madre la había dejado sola y desamparada en sus años de juventud con el único objetivo de enseñarle a ser fuerte ante la vida. Sin embargo, descubrirá la cruda e hipócrita verdad: mientras ella se rompía el lomo trabajando para subsistir, su madre utilizaba su dinero para financiarle los estudios a una completa desconocida.

Una tarde de yoga que terminará en tragedia familiar

Todo comenzará con una aparente buena acción. Seren transita un embarazo y su madre, Efsun, insistirá en que comience clases de yoga para relajarse y conectar con su cuerpo. Sin embargo, lo que estará planificado como una jornada de total distensión en el hogar se transformará en un calvario emocional tras la llegada de Sevda, una encantadora joven contratada para dictar la primera sesión.

La complicidad y la química entre Efsun y la profesora serán evidentes desde el primer minuto. Entre risas y anécdotas compartidas, una frase casual de la invitada congelará la sangre de Seren: “Ella me ayudó mucho en la universidad, con la beca y todo”, soltará la instructora, destapando el peor de los secretos.

“Tú le pagabas todo a otra”: el desgarrador reclamo de Seren

Herida en lo más profundo de su orgullo, la joven embarazada se levantará de su asiento fingiendo ir a buscar un vaso de agua, intentando digerir una traición imperdonable. Minutos después, el living se convertirá en un campo de batalla cuando explote frente a su madre sin filtros.

“Cuando yo estudiaba, me dijiste que me buscara la vida. Que aprendiera a salir sola. Trabajaba de camarera, remendaba zapatos… y mientras tanto tú le pagabas todo a otra”, le recriminará con los ojos llenos de lágrimas y una profunda indignación.

Ante el colapso de su mentira, Efsun intentará justificar lo injustificable argumentando que Sevda provenía de una familia de muy bajos recursos. Lejos de calmar las aguas, la explicación enfurecerá aún más a su hija, quien le lanzará una última y letal pregunta antes de encerrarse en su cuarto: “¿De verdad pensaste que la pobreza era un juego que yo tenía que experimentar?”. La dolorosa escena dejará a una madre rota en llanto en la cocina y un vínculo completamente destruido que cambiará el rumbo de la historia en El 9 Televida.