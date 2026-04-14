El secreto detrás de un himno: la verdadera historia de “Lamento boliviano”, el hit mendocino que conquistó el mundo

Lo que nació en la intimidad de una habitación en Mendoza, hoy es un fenómeno global que supera las mil millones de reproducciones en Spotify. Pero, ¿cómo pasó de ser un tema local a un himno inoxidable del rock en español?

Hace algunas semanas atrás la noticia sobre el rompimiento de un nuevo récord de la canción“Lamento Boliviano” en Spotify puso a los Enanitos Verdes en la tapa de los sitios de cultura de todo el país y Latinoamérica. Es que el sencillo superó las mil millones de reproducciones en la plataforma de música, y lamentablemente con la noticia que llegó a los portales este lunes 13 de abril a la noche que daba cuenta de la muerte de Felipe Staiti la novedad alcanzó un nuevo punto de explosión mediática.

Hay canciones que parecen haber sido escritas para quedar guardadas en la historia, pero el caso de “Lamento boliviano” es único. Lo que nació en la intimidad de una habitación en Mendoza, hoy es un fenómeno global que supera las mil millones de reproducciones en Spotify. Pero, ¿cómo pasó de ser un tema local a un himno inoxidable del rock en español?

El origen: de “Soy como una roca” al éxito local

Aunque todo el mundo la asocia a Los Enanitos Verdes, la canción fue compuesta originalmente por Alcohol Etílico, otra banda emblemática de nuestra provincia. En 1983, Natalio Faingold y Dimi Bass le dieron vida bajo el título “Soy como una roca”.

“Estaba sentado en una cama con una guitarra y de repente me bajó el estribillo de ‘Estoy aquí, borracho y loco'”, recordó Faingold en una entrevista reciente. Tras un viaje a Perú, donde el autor quedó impactado por la tristeza de un campesino que había perdido su cosecha a orillas del río Urubamba, el título mutó hacia el que conocemos hoy, influenciado también por lecturas de García Márquez y Eduardo Galeano.

El salto a la fama mundial con los Enanos

La conexión entre ambas bandas mendocinas fue total. Músicos como Sergio Embrioni formaron parte de los dos grupos, y “Lamento boliviano” era una fija en las pruebas de sonido de Marciano Cantero y los suyos.

El gran quiebre ocurrió en 1994, cuando Los Enanitos Verdes la incluyeron en su disco Big Bang. Esa versión le dio un nuevo aire: más potente, con un solo de guitarra legendario de Felipe Staiti (quien, según cuentan, usó equipos que pertenecían al mismísimo Jeff Beck para grabarlo en Los Ángeles) y la voz inconfundible de Marciano Cantero.

Un fenómeno que no para de crecer

Hoy, la canción ya no le pertenece a una banda, sino a la cultura popular. Se convirtió en el tema más escuchado del rock latino en plataformas digitales, batiendo récords que ni sus propios creadores imaginaron aquel mediodía en una cama mendocina.

Pese a la partida física de sus grandes referentes, como Marciano en 2022 y recientemente Felipe Staiti, la mística de la canción sigue viva. Es, sin dudas, la exportación cultural más grande de Mendoza al mundo, demostrando que el rock local no tiene fronteras.