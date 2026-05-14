El regreso más esperado: Marvel lanzó un nuevo adelanto de “Spider-Man: Brand New Day” y confirmó su fecha de estreno

La expectativa por volver a ver a Tom Holland en el traje del arácnido alcanzó su punto máximo. Este jueves 14 de mayo, Marvel sacudió las redes sociales al lanzar nuevas imágenes de “Spider-Man: Brand New Day”, la próxima entrega de la saga.

La expectativa de volver a ver a Tom Holland en el traje del arácnido alcanzó su punto máximo. Este jueves 14 de mayo, Marvel sacudió las redes sociales al lanzar nuevas imágenes y un video exclusivo del detrás de escena de “Spider-Man: Brand New Day”, la próxima entrega de la saga que promete una madurez nunca antes vista en el personaje.

Bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, esta nueva película se ubicará cuatro años después de los eventos de No Way Home. Veremos a un Peter Parker adulto, enfrentando la soledad absoluta tras el fallecimiento de su tía y el hechizo que borró su existencia de la memoria de todos sus seres queridos.

Un héroe al límite y una amenaza física

Las breves imágenes del adelanto muestran a un Peter dedicado a proteger la ciudad a tiempo completo, pero con un giro dramático: una evolución física está amenazando su propia existencia. A este conflicto interno se le sumará un patrón de crímenes misteriosos que develarán una gran amenaza para Nueva York.

Además, la nueva imagen promocional lanzada por Disney despejó la duda que desvelaba a los fanáticos mendocinos: “Spider-Man: Brand New Day” llegará a los cines el próximo 30 de julio.

Un récord histórico para el tráiler

El fenómeno por esta película ya quedó demostrado en los números. El primer tráiler, lanzado en marzo, pulverizó todos los récords de audiencia conocidos. Con 718,6 millones de reproducciones en solo 24 horas, se convirtió en el adelanto más visto de la historia, superando con holgura los 365 millones de Deadpool y Wolverine.

Incluso logró lo impensado: superar el impacto digital del tráiler de Grand Theft Auto VI (GTA VI), que ostentaba 475 millones de visualizaciones. El trono del entretenimiento global hoy le pertenece nuevamente al héroe de Marvel.