El regreso de “Tu cara me suena”: Marley ya tiene a los primeros famosos convocados para el gran show

La expectativa por la vuelta de Tu cara me suena a la pantalla de Telefe y A el 9 Televida crece minuto a minuto.

La expectativa por la vuelta de Tu cara me suena a la pantalla de Telefe y a El 9 Televida crece minuto a minuto. Tras recibir el visto bueno de las autoridades del canal, la producción que lidera Marley comenzó a mover las piezas para armar un elenco de figuras que prometen dar que hablar con sus imitaciones.

Los nombres en danza

Según trascendió en las últimas horas, la lista de convocados combina trayectoria, humor y el fenómeno de las redes sociales. Entre los primeros contactados figuran grandes nombres del espectáculo como Catherine Fulop, Graciela Alfano, Miguel Ángel Rodríguez y Luisa Albinoni, todos con experiencia probada en el mundo del entretenimiento.

Pero la gran sorpresa llegaría de la mano de las nuevas generaciones y figuras del momento: la influencer Sofía “la Reini” Gonet, Barby Franco y la actriz Andrea del Boca —quien viene de ser noticia tras su accidentada salida de Gran Hermano— también habrían recibido el llamado de la producción. Además, resuena con fuerza el nombre de Laurita Fernández, quien tras su paso por El Nueve podría sumarse a este desafío de transformaciones.

Florencia Peña, la pieza clave del jurado

El deseo máximo de Marley para esta edición es contar con su gran amiga, Florencia Peña, pero en un rol diferente. En lugar de competir sobre el escenario, la actriz se sentaría en el estrado como jurado, aportando su cuota de humor y conocimiento técnico para evaluar a los participantes.

Marley entre estrellas de Hollywood

Mientras terminaba de definir el casting del programa, Marley fue noticia internacional tras un encuentro soñado en los Estados Unidos. El conductor compartió imágenes junto a las ganadoras del Oscar, Meryl Streep y Anne Hathaway, en el marco de la promoción de “El diablo viste a la moda 2”.

“¡Cumplí uno de los sueños más grandes de mi vida!”, escribió emocionado el animador, confirmando que la entrevista exclusiva con las actrices se verá próximamente en un especial de Por el Mundo.

Con este despliegue de figuras nacionales e internacionales, el regreso de Tu cara me suena se perfila como el gran éxito del prime time para este 2026.