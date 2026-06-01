El regreso de Solange Abraham desató la furia dentro de Gran Hermano y en las redes

Tras la renuncia de Gladys “La Bomba” Tucumana, la participante expulsada volvió al juego con una estrategia altamente provocativa. Mientras algunos compañeros denuncian “vergüenza” y piden justicia al público, el confesionario ardió con sus declaraciones.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada se transformó en un verdadero polvorín tras las instancias vividas este domingo por la noche. Luego de la sorpresiva salida de la referente de la movida tropical, el ingreso de Solange Abraham por la puerta giratoria pateó el tablero del juego. La pantalla de El 9 Televida reflejó el impacto inmediato de este retorno que promete cambiar el rumbo de las nominaciones.

Lejos de adoptar un perfil bajo, la jugadora se dirigió directo al confesionario para sellar un pacto de complicidad con sus seguidores. “Yo acá vengo a desordenar todo un poco; me van a ver con actitudes chocantes y muchas veces soberbias, pero es estrategia”, disparó sin filtros. Con total frialdad, la participante admitió ante las cámaras de El 9 Televida que su objetivo principal es quebrar la estabilidad emocional de cada uno de sus rivales.

Furia y complot entre los jugadores históricos

La vuelta de una participante que ya había sido expulsada por el voto del público generó una ola de indignación entre los hermanitos más antiguos. Manuel Ibero y Juanicar, quienes llevan más de tres meses de estricto aislamiento, no ocultaron su profundo fastidio con las determinaciones de la producción. A la protesta se sumó Yipio, quien remarcó el sinsentido de que Cinzia haya ingresado originalmente para reemplazar a Solange y que ahora ambas compartan la casa.

Los varones mantuvieron una tensa charla de descarga donde tildaron la situación de “pésima” y “una vergüenza” institucional para el formato del reality. “Yo le pido a la gente que haga valer su palabra, que haga valer su voto”, suplicó Yipio mirando a las cámaras del dormitorio. En sintonía con su compañero, Manuel cerró la conversación de cara a la próxima gala con un pedido desesperado para el afuera: “Hagan justicia, por favor”.

Guerra total en las plataformas digitales

El contraataque de los espectadores no se hizo esperar y las redes sociales estallaron de manera inmediata dividiéndose en dos bandos irreconciliables. Los fanáticos de la estratega celebraron su regreso considerando que la joven era la chispa necesaria para encender el programa y “hacer llorar a las plantas”. En la vereda de enfrente, los usuarios más ortodoxos destrozaron la decisión acusando a la producción de asesinar el reglamento original del certamen.

Mientras el dueño de la casa le advertía a la recién llegada que debía jugar estrictamente dentro del reglamento, el afuera ya palpita una placa sumamente caliente. Las alianzas quedaron completamente destruidas y la tensión se respira en cada rincón del set televisivo. El minuto a minuto de esta escandalosa convivencia y las repercusiones de la nueva guerra interna se vivirán detalladamente por El 9 Televida.