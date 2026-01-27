El reality más famoso del mundo ya tiene fecha de estreno en Mendoza

Gran Hermano “Generación Dorada” llega a la pantalla de El 9 Televida para revolucionar el 2026. Con una propuesta renovada, el ciclo promete atrapar a los televidentes con nuevos desafíos y una convivencia extrema.

La espera terminó para los fanáticos mendocinos. El 9 Televida confirmó finalmente el desembarco de la nueva edición de Gran Hermano, titulada en esta ocasión como “Generación Dorada“. El histórico formato, que se ha consolidado como un fenómeno social sin precedentes en nuestra provincia, regresa para actualizar el clásico reality a más de dos décadas de su primera aparición en la televisión argentina.

La gran cita será el próximo lunes 23 de febrero. Esa noche, la pantalla de El 9 Televida se encenderá para recibir a los nuevos participantes que buscarán la gloria en la casa más famosa del país. El programa contará nuevamente con la conducción de Santiago del Moro, quien se ha convertido en el alma mater del certamen, liderando las galas en vivo, los debates y los momentos de mayor tensión en el juego.

A 25 años de su debut original, esta edición no solo apuesta por el encierro y la competencia estratégica, sino que incorpora herramientas técnicas de última generación y una casa totalmente remodelada.

Gran Hermano se posiciona como la apuesta principal del entretenimiento para este año, prometiendo una temporada cargada de emociones y giros inesperados. Mientras se ultiman los detalles de la puesta en escena, la expectativa crece: ¿quiénes serán los nuevos protagonistas que se ganarán el corazón de los mendocinos? La cuenta regresiva ya comenzó.

No te quedes afuera del regreso más esperado de la televisión nacional para este año, en Mendoza lo ves y lo vivís en El 9 Televida.