El radical cambio de uno de los hijos de Ricky Martin sorprende a todos

Valentino, uno de los hijos gemelos de Ricky Martin sorprendió a todos con su inesperado cambio de pelo y ojos. Mirá lo que el adolescente hizo con su look.

Los días en lo que Valentino Martin son sólo un recuerdo. El ahora adolescente muestra un perfil, en algunos aspectos, muy similar al de su padre, la estrella pop, Ricky Martin. El adolescente de 15 años se ha convertido en una sensación en redes sociales, donde a menudo suele compartir pasión por el baile. Recientemente sorprendió a sus seguidores, y no precisamente con una coreografía, sino con una radical transformación que dejó a más de uno boquiabierto.

“¿Pensaban que había terminado con esto?”, escribió ‘Tino’ en su cuenta de Instagram el pasado 12 de enero al publicar un llamativo video que enseguida acumuló cientos de reproducciones. Al inicio del clip se mostraban imágenes de Satoru Gojo, protagonista del popular anime Jujutsu Kaisen, para luego mostrar al adolescente caracterizado como aquel personaje.

Valentino se vistió con unos pantalones negros y una camisa blanca, un atuendo bastante común. Sin embargo, la transformación recayó en los complementos que usó: una peluca blanca y unos lentes de contacto de un color azul brillante. Si bien llevaba en algunas tomas unas gafas oscuras como las de Satoru, en otras presumía su renovada mirada.

Amor por Japón y el animé

En mayo del año pasado, Ricky Martin charló con la locutora nicaragüense Martha Debayle, a propósito del estreno de su serie Palm Royale (Apple TV+). Además de dicha producción, el cantante habló sobre sus hijos, y reveló el justo de Valentino y de su mellizo Matteo por el ánime.

“(Están) guapetes, guapetes, guapetes. Sí, estuve con ellos, es un viaje que ellos me han estado pidiendo por muchísimos años. Me decían, papá, queremos ir a Japón, porque ahora están obsesionados con el arte del anime y obviamente quieren ir a la meca del anime. Y me dijeron: ‘Por favor, vayamos a Tokio’”, contó. “‘Bueno, tenemos ocho días. ¿Cuándo quieren ir?’. ‘Cuando tú digas, papá, pero vamos’”, continuó al relatar lo mucho que sus hijos esperaban el viaje. “Finalmente lo pudimos hacer y ellos se encargaron del itinerario. Era su viaje y poder pasar tiempo con ellos… Y ahora están obsesionados con Japón y quieren volver”, relató.

“Es que todo es una sorpresa, es que tú nunca sabes lo que va a pasar. Esa es la situación con la paternidad. Todos los días son diferentes. Cada… Tengo ya cuatro hijos. Cada uno es un universo diferente. Tengo a Lucía, que es la reina de la casa y ella lo sabe. Tengo al bebé Ren, que es lindo. Yo le digo Ren Zen, porque es súper tranquilo. con la vida, con un flow, tienes solamente cuatro años. Es que si tú quieres sorpresas en tu vida, pues tienes que ser papá o mamá porque es que no sabes qué va a pasar nunca, nunca, nunca”, agregó el cantante al mencionar también a sus hijos menores.