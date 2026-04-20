El quirófano de la verdad en “Bahar”: Evren se juega su carrera y un abrazo con Bahar sellará su destino

n un capítulo que promete paralizar a la audiencia de El 9 Televida, el doctor Evren entra al quirófano para enfrentar la prueba más difícil de su vida: demostrar ante las cámaras y sus colegas que sigue siendo capaz de operar.

La tensión en el hospital de Bahar llega a su punto de máxima ebullición este lunes. En un capítulo que promete paralizar a la audiencia de El 9 Televida, el doctor Evren entra al quirófano para enfrentar la prueba más difícil de su vida: demostrar ante las cámaras y sus colegas que sigue siendo capaz de operar.

Una operación a corazón abierto y bajo vigilancia

La jornada de hoy será decisiva. Bajo la mirada desafiante y supervisión de Timur, Evren liderará una intervención cargada de presión. No solo se trata de salvar una vida, sino de recuperar su identidad profesional. Todo el equipo médico observará cada movimiento, esperando un error que podría costarle su carrera para siempre.

Sin embargo, el gran momento de la noche ocurrirá al finalizar la cirugía. Tras una larga y agotadora jornada, Evren saldrá del quirófano y buscará desesperadamente a Bahar. El encuentro terminará en un abrazo profundo donde él le confirmará la noticia que cambiará el rumbo de la historia: “Todo ha salido bien”.

Bahar, el pilar que lo sostiene

Mientras Evren se juega el futuro entre bisturís, Bahar se mantendrá firme como su mayor consuelo fuera de la sala de operaciones. Este lunes veremos cómo ella lo reconforta con una promesa contundente: “Te quiero, y no te dejaré solo”.

La reacción de Timur: reconocimiento y tensión

El éxito de Evren obligará a Timur a reconocer públicamente que su rival está preparado para seguir ejerciendo. Aun así, el jefe de cirugía no podrá ocultar sus celos y lanzará una frase que dejará el clima muy tenso entre los tres: “Bahar no piensa si ama o no. Dice la verdad directamente. También haría lo mismo por mí”.

¿Podrá este triunfo médico unir definitivamente a Bahar y Evren? ¿O la sombra de Timur seguirá interponiéndose?

No te pierdas este capítulo clave de Bahar, hoy a las 22:30 horas por Canal 9 Televida.