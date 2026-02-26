El plan maestro de Bahar: la falsa reconciliación y la nota que destruirá a Timur

La protagonista de la novela éxito de El 9 Televida dejará de lado su faceta de víctima para ejecutar una venganza elegante y letal este jueves. Con una jugada de ajedrez, logrará que su marido y su amante se enfrenten cara a cara mientras ella firma el final de su matrimonio con una frase lapidaria.

La tensión en las noches de El 9 Televida llegará a un punto de no retorno con el giro más esperado en la historia de Bahar. Tras descubrir las pruebas de la traición de su esposo, que incluyen movimientos bancarios y costosos regalos para su amante, la protagonista decidirá abandonar el papel de víctima para convertirse en una estratega implacable. El plan comenzará con una escena de aparente ternura que dejará a Timur completamente desconcertado y con la guardia baja. Con una amabilidad inusual, Bahar le hará creer que está dispuesta a darle una nueva oportunidad a su matrimonio, proponiendo incluso una cena romántica para recuperar el tiempo perdido.

Sin embargo, detrás de esa fachada de esposa abnegada, Bahar moverá los hilos de una trampa mortal. Con una calma calculada, convencerá a Timur de que su amante, Rengin, lo espera en un restaurante para revelarle un secreto importante. Preso de los nervios, el cirujano correrá al encuentro solo para descubrir que todo es una puesta en escena. Mientras Timur y Rengin discutan acaloradamente, un camarero se acercará a la mesa con un ramo de flores y una tarjeta que terminará por derrumbar el mundo de ambos. En la nota, la mujer les informará con una elegancia hiriente de que ha sido testigo de sus peleas y que conoce toda la verdad.

“Les deseo una vida de felicidad”, rezará el mensaje con el que Bahar dará por terminada su relación de años plagada de mentiras. La nota no solo confirmará que ella está al tanto de la infidelidad, sino que demostrará una fortaleza admirable al despedirse sin gritos, pero con una contundencia letal.

Timur, quien hizo lo imposible por mantener su doble vida a salvo, se quedará en silencio frente a su amante al comprender que el juego ha terminado. Esta magistral jugada marcará el inicio de una nueva era para la protagonista, quien ya no permitirá que nadie pase por encima de su dignidad en la trama que cautiva a la audiencia mendocina en El 9 Televida.